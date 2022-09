Accusations de viols dans le milieu du porno : trois nouvelles gardes à vue

Trois hommes ont été interpellés dans l'enquête sur l'ancienne plateforme de vidéos pornographiques French Bukkake, a appris franceinfo de source proche du dossier, mardi 27 septembre. Il s'agit de trois acteurs, placés en garde à vue dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en octobre 2020 pour "traite d'êtres humains aggravée", "viol en réunion" ou "proxénétisme aggravé".

Plus d'une quarantaine de victimes, ainsi que des associations, se sont constituées parties civiles dans ce dossier. Au total, 12 mises en examen ont été prononcées, notamment pour "viols", "proxénétisme aggravé", "traite d'être humains aggravés" et "blanchiment". Parmis eux, des acteurs, des réalisateurs et des producteurs. La grande majorité est incarcérée. L'enquête est partie du site de French Bukkake de Pascal Op, et de soupçons sur des pratiques de proxénétisme qu'il abriterait.

Au fil de leur enquête, les gendarmes de la section de recherches de Paris se sont interrogés, selon l'AFP, sur la réalité du consentement des jeunes femmes aux différentes prestations sexuelles présentées, puisque dans certains passages isolés par les enquêteurs elles s'opposaient verbalement à des pratiques qui leur étaient imposées.