Viols dans le milieu de la pornographie : quatre acteurs ont été mis en examen

L'enquête concernant des vidéos publiées sur un site pornographique a progressé, vendredi 22 octobre, avec quatre nouvelles mises en examen pour "viols", a appris franceinfo jeudi 28 octobre de source judiciaire, confirmant une information de BFMTV. Un juge d'instruction a pris cette décision à l'encontre de quatre acteurs, pour des faits commis pendant le tournage de films pornographiques. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire, le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire.

Une cinquantaine de victimes recensées

Ces poursuites s'inscrivent dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour enquêter sur des vidéos publiées sur le site "French Bukkake" – depuis fermé sur réquisition judiciaire – montrant des rapports sexuels entre plusieurs hommes et une seule femme. Certaines vidéos montrent des femmes explicitement non-consentantes. Selon une source proche de l'enquête, les investigations ont permis d'identifier une cinquantaine de victimes.

Ces quatre mises en examen s'ajoutent aux quatre premières qui avaient été décidées il y a un an, en octobre 2020, notamment à l'encontre des producteurs "Mat Hadix" et "Pascal OP" (le responsable de la plateforme de vidéos), tous les deux mis en examen notamment pour "proxénétisme" et "traite d'êtres humains".