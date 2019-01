VIDEO. Parpaing dans la vitre de son cabinet, excréments sur sa voiture… Un médecin généraliste raconte son quotidien à "Envoyé spécial"

Dans leur cabinet, les médecins font de plus en plus souvent face à des patients violents. C'est le cas de ce généraliste de Tourcoing, dans le Nord. Dans "Envoyé spécial", il raconte les menaces et agressions qui compliquent son quotidien.