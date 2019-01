VIDEO. "Vingt mille euros, ça pourrait nous aider à payer notre mariage" : "Envoyé spécial" a trouvé une mère porteuse en deux jours

Sur des sites et forums internet, un marché s'est développé en toute illégalité et dans toute la France : celui de la gestation pour autrui (GPA). Pour rencontrer des mères porteuses, un journaliste d'"Envoyé spécial" et un caméraman se sont fait passer pour un couple homosexuel ayant un projet d'enfant.