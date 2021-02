VIDEO. "Islamo-gauchisme" : le président de Sorbonne Université accuse le gouvernement de "draguer" l'opinion publique "dans des endroits assez nauséabonds"

"Il y une orientation de ce gouvernement qui va draguer des secteurs de l'opinion publique dans des endroits assez nauséabonds" a dénoncé Jean Chambaz, le président de Sorbonne Université, jeudi 18 février sur franceinfo, après les déclarations de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Frédérique Vidal. Dimanche, sur CNews, la ministre avait déclaré que l'"islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et l'université n'est pas imperméable". "Toute cette séquence est assez préoccupante, le gouvernement devrait se consacrer à la gestion de la crise plutôt qu'à préparer la présidentielle", a réagi Jean Chambaz.

"Connaissant Frédérique Vidal", il a d'abord cru "que c'était une phrase sortie de son contexte" a-t-il affirmé avant de réécouter l'interview. "L'islamo-gauchisme est un terme absolument peu précis, issu des milieux de la droite extrême, repris par certains députés LR qui voudraient interdire l'enseignement de certaines disciplines à l'université. On se croirait dans l'ancienne Union soviétique. Ça me fait davantage penser aux slogans du 20e siècle dénonçant le judéo-bolchévisme. On accole deux mots qui font peur pour ne pas définir la réalité d'un process", dénonce-t-il.

"On essaie de faire de Frédérique Vidal un bouc-émissaire, on demande sa démission, affirme-t-il, mais ça ne réglera rien."

Moi je ne demande évidemment pas la démission de la ministre, je demande un changement d'orientation et de ton dans le comportement du gouvernement vis-à-vis des universités. Jean Chambaz, le président de Sorbonne Université à franceinfo

Jean Chambaz déplore une "confusion des catégories". "Il n'y a pas de sujet tabou pour la recherche et pour la science, il n'y a pas de sujet interdit. On a le droit de travailler, de chercher à comprendre des mécanismes complexes, de revisiter l'histoire de notre pays, le colonialisme, la non-intégration des enfants d'émigrés à la 3e génération", plaide-t-il.

"On est en train, avec ces interventions gouvernementales successives, de se retrouver dans le camp de la Hongrie et de la Pologne en Europe, c'est assez grave. Les gouvernements hongrois et polonais commencent à intervenir dans la vie interne des universités pour limiter le droit de la liberté académique. Il faut être vigilants et dénoncer ce genre de positions", met-il en garde.