Tempête Alex : le bilan 4 ans après

Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), un village qui tente toujours de se relever. Quatre ans après le passage de la tempête Alex, les habitants sont encore hantés par le souvenir des intempéries. "Le bruit de l’eau, le fracas des bois (...) on ne peut pas oublier cela, c’est impossible", raconte une habitante. Le 2 octobre 2020 : des crues torrentielles dévastent les vallées de la Vésubie. Le bilan est terrible : 18 morts et disparus. Les maisons sont englouties, les routes détruites et un paysage dévasté.

Des travaux qui avancent

À Saint-Martin-Vésubie, il y a eu un changement de visage : les maisons jugées inhabitables ont été détruites, et sur les berges de la rivière, les travaux pour protéger le village avancent. Mais dans le village, le temps des travaux semble trop long aux habitants, et certains ne se sentent toujours pas en sécurité. La zone se dote peu à peu de nouveaux ponts, 57 kilomètres de routes ont été refaits et agrandis.

