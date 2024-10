Alpes-Maritimes : quatre ans après la tempête Alex, les habitants se reconstruisent

Les habitants de Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes) sont encore traumatisés par la tempête Alex, un cataclysme hors norme. Dans le petit village de montagne, la vie semble avoir repris son cours.

Quatre ans après la tempête Alex, les habitants se souviennent encore. Saint-Martin-Vésubie fait partie des communes sinistrées. Certaines personnes touchées résident toujours ici. Ils se rappellent de chaque détail. "On ne peut pas oublier ça. C'est impossible. On a toujours quand même un peu peur quand il y a de gros orages chez nous", explique une habitante. Le 2 octobre 2020, une vague immense engloutit la vallée de la Roya. Elle laisse derrière elle un paysage méconnaissable.

Une reconstruction en cours

Quatre ans plus tard, 57 km de route ont été reconstitués, mais l’heure est toujours à la reconstruction des infrastructures. "C'est aussi un des plus beaux hommages qu'on peut rendre aux victimes de la tempête Alex et faire en sorte que ces vallées dans lesquelles ils vivaient soient encore plus belles", explique le maire de Breil-sur-Roya.

