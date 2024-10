JO 2024 : "L'ascenseur émotionnel le plus horrible de ma carrière", confie Kevin Mayer

Le décathlonien Kevin Mayer a été contraint de faire une croix sur les JO de Paris 2024 après une grave blessure au tendon.

Le décathlonien Kevin Mayer a déclaré forfait pour les Jeux olympiques de Paris 2024 à cause d'une blessure la veille de son épreuve. "Le deuil est un mot fort. Ce n’est pas à la même hauteur que le deuil d'une personne. Mais quand ça trotte dans votre cerveau pendant aussi longtemps et qu'on y donne autant d’engagement... Tout simplement il a fallu accepter que ces JO pour moi en tant que sportif n’ont jamais existé", assure Kevin Mayer.

"Il n’y avait plus rien"

"J’étais prétendant à la médaille olympique et deux centièmes plus tard quand j'ai entendu le talon pété, je savais que c'était une grosse blessure. Il n’y avait plus rien. Cela a été l'ascenseur émotionnel le plus horrible de ma carrière clairement", explique l’athlète français.

