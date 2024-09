Athlétisme : Kévin Mayer a "envie" de participer aux Jeux olympiques 2028 à Los Angeles, après son forfait aux JO de Paris 2024

L'espoir fait vivre. Le décathlonien Kevin Mayer, contraint de faire une croix sur les JO de Paris 2024, a manifesté son "envie" de participer aux Jeux de Los Angeles en 2028 et espère même poursuivre sa carrière jusqu'en 2032 si son corps le lui permet.

"Tout le monde parle des Jeux [de Los Angeles], mais pour moi ça tombe sous le sens que j'ai envie de les faire ! En fait je pense surtout à une chose : est-ce que j'arriverai à faire Brisbane [où auront lieu les Jeux olympiques suivants en 2032] ?", a même avancé le double médaillé d'argent olympique, jeudi 26 septembre, dans un entretien au journal L'Equipe [article payant].

"Je ne sais pas pourquoi j'ai Brisbane en tête. Je suis peut-être utopiste, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai choisi de vivre ma vie comme ça. Et puis on verra bien. J'accepte aussi l'échec quand ça arrive", a ajouté le double champion du monde de 32 ans. Kevin Mayer avait dû renoncer au décathlon olympique à Paris, moins de 24 heures avant le coup d'envoi, étant alors insuffisamment remis d'une blessure tendineuse à une cuisse.

"Je n'ai jamais été aussi précautionneux sur une blessure"

La participation du recordman du monde du décathlon était compromise depuis sa chute en plein 110 m haies au meeting de Paris, le 7 juillet, sur la piste du stade Charléty. Après avoir simplement évoqué une "lésion importante au niveau de l'ischio-jambier gauche", le doublé médaillé d'argent olympique (2016 et 2021) avait précisé la veille souffrir d'un "tendon déchiré à 95%".

Après cette décision, Mayer a dû "rebondir le plus vite possible", a-t-il indiqué à L'Equipe. "Ça m'a permis de faire le deuil très rapidement et en même temps de commencer une rééducation pour que ce soit le moins handicapant possible. Et au final, je n'ai aucun regret", a ajouté le champion du monde 2017 et 2022, qui a préféré éviter une opération.

Kevin Mayer, qui vise un quatrième titre lors des championnats d'Europe en salle (du 6 au 9 mars 2025 à Apeldoorn, aux Pays-Bas), dit n'avoir "jamais été aussi précautionneux sur une blessure". "Niveau athlé, je cours. Je pense que je pourrais sprinter à 100%, mais je ne le fais pas pour être sûr", a-t-il souligné.