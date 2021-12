Téléthon : Adrien, en lutte contre une maladie dégénérative de la vision

À 17 ans, Adrien Maaninou apprend qu'il est atteint d'une rétinite pigmentaire, une maladie génétique de l'œil qui se caractérise par une dégénérescence progressive de la vue, provoquant, à terme, la cécité. "J'ai une vue floue, un flou au milieu duquel il y a des formes qui se distinguent un peu, dans un tout petit champ de vision. Toutes les couleurs sont un peu effacées, je suis aussi très gêné par la lumière", décrit le papa de Théo, 2 ans.



"Je veux guérir"

"Il ne se plaint pas, il avance, il fait son maximum pour continuer à vivre le moins anormalement possible", confie Marine Olivier, l'épouse d'Adrien Maaninou. Pourtant, la maladie progresse et impacte chaque jour un peu plus son quotidien. Il y a dix mois, Adrien a été opéré dans le cadre d'un essai de thérapie cellulaire. L'objectif est de s'assurer de la tolérance d'un patch de cellules souches par l'œil humain. "Je veux guérir. Au fond de moi, il y a une petite part peut-être de crédulité, mais en tout cas, la recherche avance", confie-t-il, grâce au Téléthon et aux dons en ligne ou au 3637.