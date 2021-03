Un anti-givre à la carotte, des ultrasons pour piétons, une caméra antivol : du nouveau pour améliorer la sécurité sur les routes

Comme chaque année depuis cinq ans, un jury de professionnels dévoile ce mercredi 3 mars les lauréats de deux concours d'innovations pour la sécurité routière. Le Prix innovation récompense des entreprises et le Challenge innovation s'adresse aux étudiants. Une cinquantaine de candidatures ont été envoyées et une vingtaine d'innovations nommées.

Parmi elles, une application gratuite pour protéger les piétons, ceux qu'on appelle les "smobies", contractions de "smartphone" et "zombies". C'est-à-dire ceux qui marchent dans la rue, les yeux rivés sur leur téléphone. Avec cette application, leur portable pourra détecter des ultrasons émis par des boîtiers fixés sur des bus ou des tramways.

"Dès l'instant où le chauffeur appuie sur le klaxon, un ultrason est émis par le tramway ou le bus", explique Emmanuel Ruiz, directeur général de CopSonic Technology. Et où que vous soyez, sur le passage piéton ou n'importe où en face du véhicule, vous êtes alertés." Cette alerte prend la forme d'un message sur le téléphone, d'une sonnerie ou d'une vibration qui incite à lever les yeux.

Une autre application innovante est destinée aux motards. Grâce à deux caméras fixées sur le deux-roues, le propriétaire pourra être alerté en cas de tentative de vol. Ça peut aussi servir pendant les déplacements. "L'idée est d'enregistrer l'environnement vidéo autour du véhicule, pour qu'en cas d'accident on puisse retrouver des preuves et comprendre ce qu'il s'est passé, explique Thomas Bilger, co-fondateur de la société Sentidrive. C'est une sorte de boîte noire." La dernière fonctionnalité est de la détection de chutes.

"On va vous contacter, et si au bout de trois appels vous n'avez pas décroché, on va contacter des contacts prédéfinis, en disant 'attention, danger potentiel, une chute a été détectée', avec les coordonnées GPS."