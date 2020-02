Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes a augmenté de 9,7% entre janvier 2019 et janvier 2020

En janvier, 260 personnes sont mortes sur les routes en France métropolitaine, soit 23 de plus qu'en janvier 2019, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

La mortalité repart à la hausse sur les routes. Entre janvier 2019 et janvier 2020, le nombre de morts sur les routes en France métropolitaine a augmenté de 9,7%, a indiqué dans un communiqué de presse l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), mercredi 19 février. Au mois de janvier, 260 personnes sont mortes sur les routes de l'Hexagone, contre 237 en janvier 2019, précise l'ONISR.

Selon l'Observatoire, le nombre d'accidents a également augmenté de 16% en un an. En janvier, 5 628 personnes ont été blessées, soit 18,4 % de plus qu'en janvier 2019.

Sont essentiellement concernés par cette hausse de mortalité "les jeunes de 18-24 ans", précise l'Observatoire. La mortalité des seniors est quant à elle est "globalement stable".

Recul de la mortalité dans les territoires d'Outre-mer

Autres indicateurs en hausse en ce début d'année, la mortalité des cyclomotoristes, des cyclistes et automobilistes. "La mortalité à deux-roues motorisé est stable et celle des piétons baisse", indique néanmoins l'ONISR.

Dans les territoires d'Outre-mer, l'Observatoire note une baisse de 20% de la mortalité entre janvier 2019 et janvier 2020 : "le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes en janvier 2020 s'élève à 16 personnes, soit 4 de moins qu'en janvier 2019", précise-t-il. Le nombre d'accidents corporels est de 235, contre 254 en janvier 2019. Un recul similaire est observé pour le nombre de personnes blessées : elles étaient 271 en janvier, contre 298 un an plus tôt.