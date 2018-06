Routes : comment la Lituanie a réduit les accidents

L'alcool au volant a fait deux morts et deux blessés graves en plein Vilnius. Un drame qui fait l'ouverture des journaux télévisés. L'émotion est telle que le chauffard meurtrier, avec 1,51 gramme d'alcool, est exhibé devant les caméras lors de sa comparution immédiate. Dans les jours qui suivent, la police lituanienne multiplie les contrôles d'alcoolémie, même à 7 heures du matin. L'automobiliste accuse le coup. Il dépasse de 4 centièmes le seuil autorisé. "On va lui retirer son permis pour au moins un an et il devra payer une amende entre 400 et 600 euros", explique Jonas Davidonis, policier.

Panneau routier spécial

Parmi les victimes des chauffards, il y a beaucoup de piétons. Ce sont un tiers des tués sur les routes. Être piéton en Lituanie relève du parcours du combattant. Mais le pays a fait des progrès en dix ans avec des passages piétons souterrains, des murs antibruit... Sur les 400 km d'autoroutes, 90% des carrefours sont aménagés. Les tronçons accidentogènes sont identifiés grâce à un panneau spécifique à la Lituanie.

Le JT

Les autres sujets du JT