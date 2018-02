Quand les gendarmes taquinent les automobilistes en donnant leurs "astuces" pour éviter les amendes

Dans un post humoristique publié sur Facebook, les gerdarmes de l'Oise ont rappellé les règles de base de la sécurité routière.

"Les gendarmes aussi ont de l'humour." Dans un message publié sur Facebook, jeudi 1er février, les gendarmes de l'Oise ont partagé une "astuce" imparable pour éviter les amendes pour excès de vitesse. Présenté comme une "méthode" géniale, laquelle "marche à travers le monde", cette technique est à la portée de tous. "Etonnamment, très peu de gens connaissent cette astuce simple", ironisent-ils. En effet, il suffit simplement de respecter le Code de la route. Et ainsi, "vous n’aurez plus jamais à payer une amende pour excès de vitesse. Encore mieux – la route sera beaucoup plus sûre pour tous !"

Dans ce message, les gendarmes conseillent d'abord de "[Regardez] attentivement les panneaux qui vous indiquent la limite de vitesse. Le nombre indiqué est la vitesse maximale, que vous soyez à pied, à vélo ou en voiture". Deuxième astuce : "Vérifiez le compteur de vitesse de votre voiture. (...) La flèche reflète la vitesse à laquelle vous roulez. Sur les voitures plus récentes, la vitesse est parfois affichée numériquement."

Enfin, le dernier point, qui "est également le plus difficile" : "Ajustez votre vitesse en fonction du nombre indiqué sur le panneau de signalisation. La police/gendarmerie ne peut pas vous infliger une amende si vous ne conduisez pas au-delà de la vitesse autorisée."

Jeudi, la Sécurité routière a annoncé que 3 693 personnes avaient été tuées sur la route en métropole et en outre-mer, soit 45 de moins qu'en 2016 (-1,2%). "L'analyse des accidents mortels en 2017 montre que la vitesse excessive ou inadaptée reste la cause principale, suivie de la surconsommation d'alcool, qui connaît une légère hausse", a-t-elle rappelé dans un communiqué.