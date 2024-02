Permis de conduire : "La visite médicale obligatoire tous les 15 ans est une volonté de vérifier l'aptitude de chacun, quel que soit l'âge", défend l'eurodéputée qui porte le projet

Les Français vont-ils perdre leur droit au permis à vie ? Le Parlement européen se penche, mardi 27 et mercredi 28 février, sur la possibilité d'imposer aux conducteurs une visite médicale tous les 15 ans pour conserver son permis. La mesure est portée par la députée européenne écologiste Karima Delli mais elle est loin de faire l'unanimité en France, y compris chez les acteurs de la sécurité routière.

Passer un test d'ouïe, de vue ou évaluer ses réflexes cognitifs, l'objectif de cette obligation, c'est de lutter contre la mortalité sur la route, assure Karima Delli. "Il y a 20 000 morts chaque année sur nos routes et 160 000 blessés très graves en Europe, rappelle l'eurodéputée écologiste. Au-delà de ces chiffres, ce sont des destins brisés, des familles qui sont meurtries."

Des médecins agréés à l'aptitude à la conduite existent déjà en France

La France possède l'une des réglementations les plus souples en Europe. Des visites médicales s'imposent déjà au Danemark, en Italie, aux Pays Bas ou encore en Finlande. Mais le docteur Philippe Lauwick rappelle qu'il existe déjà environ 4 000 médecins français qui sont agréés, comme lui, à l'aptitude à la conduite en France.

Ces praticiens peuvent déjà s'opposer au maintien d'un permis de conduire pour des raisons médicales. "Il y a un texte qui définit les pathologies qui sont soit incompatibles avec la conduite, soit qui nécessitent des aménagements du permis de conduire", explique le médecin. Par exemple, après un AVC ou encore un traumatisme crânien, "on doit théoriquement consulter un médecin agréé. Et personne ne le sait dans la population générale et les professionnels de santé le savent relativement peu aussi", regrette Philippe Lauwick.

"Plutôt que d'obliger une visite médicale systématique pour l'ensemble de la population, informons la population, informons les professionnels de santé et faisons des visites ciblées sur les gens atteints par des pathologies." Philippe Lauwick, médecin agréé à l'aptitude de la conduite à franceinfo

Les associations pas convaincues

La Prévention routière doute par ailleurs de l'efficacité d'un examen tous les 15 ans. Elle renvoie vers des études du Conseil européen de la sécurité des transports qui ne montrent pas vraiment de lien entre visites médicales et baisse de la mortalité sur les routes. L'eurodéputée Karima Delli s'oppose à cet argument : "La visite obligatoire est une volonté de vérifier l'aptitude de chacun, quel que soit l'âge où vous pouvez être très en forme à partir de 80 ans, conduire votre voiture et avoir aucun problème, contrairement à quelqu'un qui a 40 ans et qui a un début de maladie, etc.", défend l'élue.

Des associations comme la Ligue de défense des conducteurs ou 40 millions d'automobilistes fustigent une mesure discriminatoire contre les conducteurs les plus âgés. La députée européenne les contredit : "La visite que nous proposons aujourd'hui, c'est une visite dès l'obtention de son permis de conduire", souligne Karima Delli. Le texte est encore loin d'être appliqué en France. Si le Parlement européen donne son feu vert mercredi 28 février, il devra ensuite être voté par le Conseil de l'Union européenne pour être adopté définitivement.