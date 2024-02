Permis de conduire : une visite médicale tous les 15 ans, "cela me semble basique", souligne l'eurodéputé Raphaël Glucksmann

Faire contrôler son aptitude à conduire et éviter des accidents "évitables", ne paraît pas représenter un effet "dévastateur sur la vie des citoyennes et des citoyens" à la tête de liste socialiste aux européennes.

Mercredi, le Parlement européen se prononcera sur la généralisation d'une visite médicale, tous les 15 ans, pour conserver son permis de conduire. "Cela me semble basique", souient lundi 26 février sur franceinfo l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, tête de liste Place publique et Parti socialiste pour les élections européennes.

à lire aussi Bientôt une intelligence artificielle embarquée pour surveiller l'aptitude des seniors à conduire au Japon ?

"Il y a des accidents qui sont parfaitement évitables et qui détruisent des vies", a rappelé le député européen. "Tous les 15 ans avoir une visite médicale pour voir si nous sommes toujours apte à conduire ou pas, cela ne me semble pas être dévastateur sur la vie des citoyennes et des citoyens", a-t-il estimé. Les personnes déclarées médicalement inaptes pourraient ainsi perdre le droit de conduire.

La mesure est déjà instaurée dans plusieurs pays européens, mais pas en France. En Italie ou au Portugal, les conducteurs doivent, par exemple, passer une visite médicale dès l'âge de 50 ans. Selon l'eurodéputée et rapporteure du texte Karima Delli (Europe Ecologie), "un simple test de la vue, de l'ouïe et des réflexes, c'est une assurance de plus pour le conducteur et un moyen efficace de sauver des vies". Avec cette proposition de directive européenne, l'objectif est de diviser par deux le nombre de morts en Europe d'ici 2030 et atteindre la mortalité zéro sur les routes d'ici 2050.