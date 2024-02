Cinq questions sur le permis de conduire dématérialisé, disponible dans toute la France depuis ce mercredi

Le permis de conduire peut désormais être numérisé sur smartphone via l'application mobile France Identité, pour accélérer les contrôles et limiter les risques d'usurpation ou de fraude.

Plus besoin de fouiller frénétiquement sa voiture en cas de contrôle. Le permis de conduire dématérialisé sur smartphone, qui était expérimenté dans trois départements depuis mai 2023 (le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir), est devenu accessible à tous les Français, mercredi 14 février, à condition de disposer d'une carte d'identité nouvelle génération. Comment se le procurer ? Doit-il remplacer le permis physique ? Pourquoi le service a-t-il connu des ratés mercredi ? Voici ce qu'il faut savoir.

1 Comment créer son permis dématérialisé ?

Pour obtenir le précieux sésame numérique, il faut d'abord s'inscrire sur l'application France Identité, éditée par l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Elle aussi devient accessible à tous à partir de mercredi, sur les smartphones iOS ou Android dotés de la technologie NFC, celle qui permet notamment déjà les paiements sans contact avec son téléphone.

Il faut également faire partie des 17 millions de Français possédant une carte nationale d'identité électronique (CNIe). Ce titre d'identité du format d'une carte bancaire, distribué depuis août 2021, est doté d'une puce électronique sécurisée qui lui permet de communiquer avec votre smartphone.

En revanche, pas besoin d'être en possession de la dernière version du permis de conduire : même l'ancien modèle, sous forme de feuillets en papier rose, peut être dématérialisé.

Schéma du processus de création du permis de conduire dématérialisé. (MINISTERE DE L'INTERIEUR)

Une fois inscrit sur l'application France Identité, vous devrez récupérer un document, le relevé d’information restreint, sur la plateforme en ligne Mes points permis. Il comporte un QR code, qu'il faut de scanner avec l'application pour que le permis de conduire dématérialisé soit ajouté à celle-ci, et disponible dans l'onglet Portefeuille.

Une deuxième méthode pour importer son permis de conduire deviendra accessible "dans le courant de l'année", selon Le Parisien. On pourra alors "importer [ses] droits à conduire" en "interrogeant à distance la base de données de la délégation à la sécurité routière".

2 Je n'arrive pas à m'inscrire à France Identité, pourquoi ?

Dans la matinée de mercredi, des utilisateurs ont signalé à franceinfo ou sur les réseaux sociaux leurs difficultés pour accéder à l'application France identité, expliquant se heurter à des messages d'erreur.

C’est moi ou l’appli « France Identité » est en rade ? 😬 — Fabienne Sintes (@FabSintes) February 14, 2024

C'est l'infrastructure de l'application qui a visiblement eu un peu de mal à faire face à l'afflux de nouveaux utilisateurs. L'ANTS confirme à franceinfo que l'application a reçu "3 millions de connexions en quelques minutes". De quoi créer "quelques bouchons" au moment d'utiliser l'application, euphémise l'équipe responsable de celle-ci, sur X. "Nos équipes sont à pied d'œuvre pour fluidifier la connexion", assure l'ANTS.

Waow ! 🤩🤩

Vous avez été 3 millions à vouloir télécharger France Identité ! Ça nous a créé quelques bouchons ! Nos équipes sont à pied d’œuvre pour rendre la connexion plus fluide ! — France Identité (@france_identite) February 14, 2024

3 Dans quel contexte ce permis dématérialisé pourra-t-il être utilisé ?

Le permis de conduire dématérialisé permet de se prévaloir de son droit à conduire avec son téléphone mobile au même titre que le permis physique, que ce soit lors des contrôles routiers ou pour la location d'un véhicule. Ce double numérique peut même être téléchargé pour être utilisé en l'absence de connexion au réseau mobile.

Les policiers et gendarmes pourront communiquer avec votre smartphone à l'aide de leur propre appareil. "Ils n’auront plus besoin de taper le numéro du permis, les informations essentielles s’afficheront sur leur appareil, tout comme la photo récente du conducteur, même pour un vieux permis", précise le ministère de l'Intérieur au Parisien.

Cette version numérique doit également servir à "limiter la perte ou le vol du permis physique", "permettre de réaliser des démarches sans divulguer toutes ses données" et "lutter contre la fraude, notamment lors de démarches en ligne", précise le communiqué de l'ANTS.

4 Va-t-il remplacer le permis physique ?

Pas d'inquiétude si vous n'êtes pas à l'aise avec cette nouvelle technologie. Dans son communiqué, le ministère de l'Intérieur insiste : non, "ce permis numérique ne remplace pas le permis physique, il vient en complément". "C’est avant tout un gain de temps en cas de contrôle routier", précise au Parisien Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, la directrice de l’ANTS. Cette idée n'est pas non plus envisagée pour l'avenir : "Il n’y aura dans tous les cas aucune obligation de passer au numérique, le physique et le digital vont coexister", assure Gérald Darmanin au Parisien.

5 D'autres titres peuvent-ils être dématérialisés la même application ?

France Identité permet déjà de dématérialiser sa carte d'identité, et d'autres titres devraient arriver prochainement. "D’ici à la fin de l’année 2024, le certificat d’immatriculation (carte grise) sera intégré", annonce le service en charge de l'application dans un communiqué.

Celle-ci doit également permettre de dématérialiser totalement la demande de procuration de vote, ce qui sera expérimenté "pour une cinquantaine de communes dès les élections européennes de juin" et "généralisé d’ici les prochaines élections municipales de 2026", affirme le ministre de l'Intérieur au Parisien. Gérald Darmanin précise également que l'application sera testée sur "plusieurs lignes" de trains pour permettre des contrôles d'identité via "les appareils compatibles des agents de la SNCF".