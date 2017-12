Nouvel An : des solutions pour rentrer en toute sécurité

Le réveillon, la fête entre amis et surtout l'alcool. Neuf Français sur dix vont en consommer pour fêter le passage à la nouvelle année. Mais après la soirée il faut encore rentrer chez soi et pus de la moitié des Français n'a pas anticipé son retour. Dans une discothèque jurassienne, le patron a investi : des navettes sont mises en place pour ramener les clients. "On a nos propres véhicules et on loue aussi, à la demande des clients", explique-t-il.

Un contrôle renforcé

Les lieux de nuit se mobilisent pour éviter les accidents de la route. Des appareils pour mesurer l'alcoolémie se trouvent obligatoirement dans chaque discothèque, mais cela n'empêche pas les comportements à risque puisque un quart des Français a prévu de boire et conduire. Pour inciter les automobilistes à la prudence, les gendarmes multiplient les contrôles ce week-end. Les Français ont prévu de consommer en moyenne quatre verres d'alcool pendant la fête, c'est déjà trop pour prendre le volant.

Le JT

