Neige : 140 000 foyers privés d'électricité dans la Drôme, en Ardèche et en Isère

Trente à cinquante centimètres de neige sont attendus dans certaines zones. Sept départements sont en vigilance orange neige-verglas.

La neige attendue est bien tombée dans la vallée du Rhône, jeudi 14 novembre. Les fortes chutes ont provoqué de nombreuses perturbations dans les départements placés en vigilance orange par Météo France. Des restrictions de circulation ont été prises sur les grands axes, les ramassages scolaires ont parfois été annulés et de nombreuses coupures d'électricité sont signalées. Sept départements en tout, sous surveillance pour neige et verglas : la Saône-et-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche.

140 000 foyers dans le noir cette nuit

140 000 foyers sont ainsi privés d'électricité dans la Drôme, en Ardèche et en Isère, ont appris France Bleu Drôme-Ardèche et franceinfo auprès d'Enedis. Dans la Drôme et en Ardèche, ces perturbations sont causées par la chute d’arbres sur des lignes électriques, à cause du poids de la neige. Une ligne moyenne tension de 20 000 volts a été coupée à Tournon-sur-Rhône. Elle alimente en temps normal 63 000 foyers en Ardèche. Cependant, seule une partie de ces foyers est privée d'électricité indique Enedis puisque d'autres solutions d'alimentation électrique existent.

Les principaux secteurs touchés en Ardèche se concentrent autour du Cheylard, Chomérac, Le Pouzin, Sarras, Vion et Éclassan. Dans la Drôme, les coupures concernent des communes de la grande plaine de Valence jusqu'au pied du Vercors. De nombreux foyers n'ont plus d'électricité au niveau de Crest, Die, Romans-sur-Isère ou encore Saint-Vallier.

Pour des raisons de sécurité, les 150 techniciens présents sur le terrain ont arrêté leurs interventions à 21 heures et reprendront vendredi matin. Les opérations sont d'autant plus dangereuses avec la chute des arbres. La préfecture de l'Ardèche demande d'ailleurs de ne pas circuler jeudi soir pour éviter tout accident.

De nombreuses restrictions de circulation

Depuis jeudi midi, plusieurs axes routiers sont fermés aux poids lourds dans plusieurs départements de France. Des mesures de restriction prises par les préfectures pour se préparer à l’arrivée de la neige.

La préfecture de l’Isère a ainsi mis en place des restrictions de circulation pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur la majorité des axes routiers du département, rapporte France Bleu Isère. L’A7, l’A49, l’A43 (à partir du péage de Saint-Quentin-Fallavier), l’A48, l’A41 Sud et l’A51 entre la commun de Varces et le Col du Fau sont donc interdites aux camions. Les véhicules de transports de voyageurs sont pour le moment exemptés de ces mesures s'ils sont munis des équipements nécessaires (pneus neige).

Même mesure de restriction sur l'ensemble de la RN102 et de la RN88 en Haute-Loire où la circulation est "très délicate", annonce la préfecture. Les équipements spéciaux (pneus de neige) sont obligatoires pour les autres véhicules et les transports en commun, précise France Bleu Saint-Étienne Loire. Depuis 16h30, les poids-lourds sont invités à stationnner dans des aires d'accueil.

La préfecture de l'Ain a elle aussi mis en place le stockage des poids-lourds pour "prévenir les difficultés de circulation et garantir la sécurité des usagers sur les grands axes". Depuis 16h, ces poids-lourds sont stockés sur l'A42 à hauteur de Balan et D'Ambérieu, dans les deux sens entre Lyon et Genève, mais aussi sur l'A40 à La Colombière entre Mâcon et Genève.

En Ardèche, les camions de plus de 7,5 tonnes n'ont plus le droit de rouler jusqu'à nouvel ordre entre Mayres en Ardèche et le département de la Haute-Loire, sur la Nationale 102. Pour les autres véhicules, chaînes ou chaussettes sont obligatoires sur toutes les routes départementales au-dessus de 600 mètres.

Depuis midi, la N7 et l'A7 sont fermées aux poids lourds pour toute la traversée de la Drôme. Depuis 14 heures c'est le cas sur le réseau départemental et les routes nationales N°7, N°532 et N°102.

Dans le Puy-de-Dôme, la circulation des poids lourds supérieurs à 7,5 tonnes est interdite sur l’A89 à partir du péage des Martres d’Artière dans le sens Clermont-Ferrand/Saint-Etienne. Les véhicules déjà engagés seront interceptés et stationnés ou amenés à faire demi-tour.

Les établissements scolaires s'organisent

Dans l'Ardèche, selon France Bleu Drôme-Ardèche, les cours ont été annulés à Annonay et Tournon-sur(Rhône.Tous les élèves des écoles, collèges et lycées qui sont usagers du ramassage scolaire ont été ramenés chez eux, jeudi matin.

Par ailleurs, Françoise Souliman, préfet de l’Ardèche a demandé aux maires du département de l'Ardèche d’ouvrir des salles chauffées pour l’accueil des enfants ne pouvant réintégrer leur domicile ainsi que pour les éventuels naufragés de la route.

Dans la Drôme, le dernier ramassage scolaire a eu lieu à 14h30 pour les élèves des collèges et lycées de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et Tain l'Hermitage. Les écoles primaires n'étaient pas concernées.

Des parcs et jardins interdits dans certaines villes

La ville de Saint-Étienne a pris un arrêté concernant la fermeture des parcs et jardins. La ville de Nice a décidé également depuis 13h30 d'interdire l'accès aux parcs et jardins, rapporte France Bleu Azur. Toutes les plages et les sentiers du littoral sont aussi fermés au public.