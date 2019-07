Moselle : un automobiliste flashé à 235 km/h pour rejoindre sa femme qui venait de perdre les eaux

Les gendarmes lui ont retiré son permis de conduire.

Un automobiliste strasbourgeois a été flashé à 235 km/h sur l’autoroute A4 à hauteur de Saint-Avold (Moselle), indique France Bleu Lorraine Nord, vendredi 5 juillet. Le conducteur a expliqué aux gendarmes que sa femme venait de perdre les eaux. Lui a perdu son permis. À bord de sa berline allemande, l’automobiliste a été pris en train de rouler à 235 km/h au lieu de 130 km/h sur l’autoroute. Les gendarmes du peloton autoroutier de Saint-Avold lui ont retiré son permis de conduire dans la foulée.

Je crois que le maximum que j'ai eu, c'était pour une moto à 240.Stéphane Meyblum, commandant d'escadronà France Bleu Lorraine Nord

"C'est encore pire car il n'y a que deux roues et le moindre écart fait voler le conducteur", a détaillé le lieutenant-colonel Stéphane Meyblum, commandant d'escadron de la sécurité routière en Moselle, contacté par France Bleu.

Le colonel de gendarmerie a constaté que les très gros excès de vitesse sont plus nombreux en été et "notamment les dimanches après-midi sur une route où il n'y a pas trop de monde". La rétention du permis de conduire n’est possible que pour un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée.