Mort d'un cycliste à Paris : "Il faut re-répartir l’espace public", plaide une association

"La ville, en 100 ans, a été donnée aux voitures", déplore la secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et marchables qui appelle à "faire des aménagements protégés".

"Il faut re-répartir l’espace public", a plaidé lundi 21 octobre sur franceinfo Catherine Pilon, la secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et marchables, alors que le ministre délégué aux Transports, François Durovray, réunit dans la journée les associations de cyclistes après la mort de Paul Varry, renversé par un automobiliste mardi soir à Paris. "L'émotion est énorme" a témoigné Catherine Pilon. Samedi, des rassemblements en hommage au cycliste tué ont rassemblé des milliers de personnes un peu partout en France.

Il faut "mettre [en œuvre], ensemble, des solutions pour que ça ne se reproduise plus", a appelé Catherine Pilon. "La première solution, c'est que les cyclistes puissent rouler en sécurité et que les piétons puissent marcher en sécurité", a déclaré la secrétaire générale de l’association. Pour cela, il faut "réduire la vitesse, être attentif les uns aux autres" et "faire des aménagements protégés" car "la ville, en 100 ans, a été donnée aux voitures", a-t-elle affirmé.

Au sujet de la proposition de Marine Tondelier, la patronne des écologistes, d'interdire les SUV, Catherine Pilon a estimé qu'il "va bien falloir faire avec [les SUV] malheureusement" mais qu'il "faut que les conducteurs de voitures et notamment de SUV soient plus vigilants, soient plus bienveillants, qu'ils fassent attention à leur vitesse, qu'ils fassent attention à ne pas conduire en même temps qu'ils téléphonent", a rappelé la secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables et marchables.