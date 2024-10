Cycliste mort écrasé à Paris : des centaines de personnes rassemblées dans la capitale et plusieurs villes contre la "violence motorisée"

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, samedi 19 octobre, à Paris dans l'émotion, pour demander un arrêt des "violences motorisées", quelques jours après la mort d'un cycliste de 27 ans dans la capitale, et réclamer des mesures pour pacifier la cohabitation entre cyclistes et automobilistes. Des rassemblements ont également eu lieu devant les mairies de nombreuses autres villes de France, à l'appel de Paris en Selle, de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) et de l'association Mieux se déplacer à bicyclette.

Les participants, pour beaucoup venus à vélo, se sont rassemblés place de la République, dans le centre de Paris, sous les slogans "moins de vitesse, plus de tendresse", "marcher ou pédaler, pour des rues apaisées", "stop violences motorisées", ou encore "policiers, ne nous laissez pas tomber".

Une minute de silence et des applaudissements

"La violence motorisée tue. Nous voulons que les pouvoirs publics s'emparent vraiment du sujet", a réclamé Anne Monmarché, présidente de Paris en Selle, association qui milite pour améliorer les conditions de circulation à vélo et revendique un millier d'adhérents. "Il faut protéger les plus vulnérables. Paul n'est plus là, mais nous, on est là", a-t-elle ajouté à la fin de sa prise de parole, très émue. Les manifestants à Paris ont respecté une minute de silence à 17h45, heure à laquelle le drame s'est déroulé, suivie d'une très longue salve d'applaudissements.

Minute de silence sur la place de la République à Paris en hommage à Paul Varry, cycliste tué mardi sur le boulevard Malesherbes. pic.twitter.com/9iqn8Ywezj — Alice Galopin (@AliceGalopin) October 19, 2024

Une délégation d'associations de cyclistes sera reçue lundi après-midi par le ministre des Transports François Durovray. "L'idée est d'écouter les propositions des acteurs associatifs représentant les cyclistes dans le respect, afin de coconstruire ensemble les futures politiques", a précisé son cabinet.