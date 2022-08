Retour aux 90 km/h : pour le président du département de l'Ardèche "les 80km/h n'ont rien changé"

Sillonner les routes départementales ardéchoises à une vitesse limitée à 80 km/h sur n'est bientôt plus qu'un souvenir. "Les 80km/h n'ont rien changé sur nos routes", affirme ce lundi 1er août sur franceinfo Olivier Amrane, président Les Républicains du conseil départemental de l'Ardèche, où la vitesse maximale de circulation sur les routes va repasser à 90 km/h en septembre.

"Laisser respirer les territoires ruraux"

Selon l'élu, l'abaissement de la vitesse maximale de circulation à 80 km/h "n'a rien changé aux comportements" des automobilistes. Au contraire, "nous avons eu un pic [d'accidentalité et de mortalité] en 2019, lorsque les routes étaient passées à 80 km/h", assure-t-il.

Olivier Amrane souhaite donc "laisser respirer les territoires ruraux" en rétablissant la vitesse maximale à 90 km/h, hormis sur "172 sections à 70 km/h qui restent sanctuarisées" parce qu'elles sont accidentogènes. "Nous avons une seule et même boussole : c'est la sécurité des automobilistes", affirme l'élu.

L'Ardèche est "un des seuls département à n'avoir ni autoroute ni train de voyageurs", rappelle-t-il. "Chez nous, on ne parle pas en kilomètres mais en temps et aujourd'hui c'est sans appel : sur un trajet de 50 km par jour aller-retour, on gagne dix minutes à l'aller et dix minutes au retour. Ce n'est quand même pas neutre pour celui qui va au travail ou qui doit déposer ses enfants à l'école", conclut le président du département.