Le nombre d'automobilistes qui utilisent leur téléphone au volant a été multiplié par deux en quinze ans

En revanche, l'alcool au volant et les gros excès de vitesse sont en baisse, selon le baromètre de l'assureur Axa.

Le nombre d'automobilistes qui utilisent leur téléphone portable en conduisant a été multiplié par deux en quinze ans, révèle mercredi 19 juin un baromètre sur la sécurité routière réalisé par l'assureur Axa. Ainsi, ils étaient 46% à le faire en 2019 contre 22% en 2004. Ils sont 25% à lire ou écrire un SMS en conduisant. De plus, 70% des conducteurs disent utiliser leur smartphone au volant, quel qu'en soit l'usage. Cette proportion est encore plus importante chez les jeunes (83%).

L'alcool au volant et les gros excès de vitesse, qui sont les deux plus grandes causes d'accidentalité, sont en baisse. En 2004, près d'un Français sur quatre (19%) disait prendre le volant après avoir bu plus de quatre verres. Ils ne sont que 6% en 2019. De même, les grands excès de vitesse sont en net recul : 11% des conducteurs reconnaissent rouler à 160-170 km/h sur autoroute, contre 29% en 2004.

L'arrivée de nouveaux engins de mobilité (comme les trottinettes électriques ou les monoroues) induit également de nouveaux enjeux de partage des voies, selon Axa. Plus d'un Français sur deux place toujours les conducteurs de deux-roues motorisés comme les plus dangereux. De plus, quatre piétons sur 10 se sentent en insécurité sur les trottoirs.