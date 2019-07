Chauffard de Lorient : la justice ordonne la remise en liberté de la passagère

La passagère a cependant l'interdiction d'entrer en contact avec Kylian L, le chauffard.

Elle va sortir de prison. La cour d'appel de Rennes (Ille-et-Vilaine) a ordonné, vendredi 5 juillet, la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de la passagère du véhicule qui a percuté et tué le 9 juin à Lorient (Morbihan) un enfant de neuf ans et blessé grièvement son cousin de sept ans.

"La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a ordonné la mise en liberté de la passagère et son placement sous contrôle judiciaire strict comportant notamment l'interdiction d'entrer en contact avec Kylian L", le conducteur du véhicule, a indiqué le parquet général à l'AFP.

Mise en examen pour non assistance à personne en danger, la jeune femme avait été placée en détention provisoire après son arrestation le 12 juin. Une décision qu'elle avait contesté, au grand dam de l'avocat des familles des victimes, comme le racontait France 3 Bretagne.