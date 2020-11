L'hommage national à l'ancien résistant Daniel Cordier aura lieu jeudi

Figure de la Résistance, ancien secrétaire de Jean Moulin, il était l'avant-dernier Compagnon de la Libération. Un hommage national sera rendu à Daniel Cordier, décédé vendredi 20 novembre. Il aura lieu jeudi à 15h30 aux Invalides, indique l'Elysée à franceinfo. Emmanuel Macron prononcera un discours aux alentours de 15h45.

Dans un communiqué de l'Elysée, le président de la République avait souligné que Daniel Cordier avait "traversé ce que notre histoire a de plus brûlant, de plus douloureux, mais aussi de plus héroïque, et il en avait livré les témoignages les plus exacts et les plus poignants. Toute la vie de Daniel Cordier a été mue par un goût inouï de la liberté, une bravoure impétueuse, une curiosité insatiable, et, par-dessus tout, par un immense amour de la France".

Le chef de l'Etat avait aussi publié vendredi sur son compte Twitter une photo en compagnie du résistant.

Daniel Cordier, le résistant, le secrétaire de Jean Moulin, s’en est allé. Quand la France était en péril, lui et ses compagnons prirent tous les risques pour que la France reste la France. Nous leur devons notre liberté et notre honneur. Nous lui rendrons un hommage national. pic.twitter.com/CoSzoo9Ngt — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 20, 2020

"La Nation perd un de ses enfants parmi les plus illustres, un de ceux, qui, au bord de l'abîme, a su saisir le flambeau de l'honneur et du courage", avaient réagi la ministre des Armées, Florence Parly, et la ministre déléguée, Geneviève Darrieussecq, dans un communiqué.