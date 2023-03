Le Salon de l'agriculture est "une fête populaire", "pas un festival" de la bière, rappellent les organisateurs

Une trentaine de personnes, ivres ou agressives, ont été "sorties du salon" depuis l'ouverture des portes de l'événement parisien.

De la joie et un peu trop de bière. A trois jours de la clôture du Salon de l'agriculture, à Paris, ses organisateurs ont salué, jeudi 2 mars, une "belle édition" 2023, tout en appelant à préserver cette "grande fête populaire" des excès de l'alcool. Car des grappes de jeunes gens s'y alcoolisent dès le matin et des exposants trouvent que "c'est de pire en pire". Totalement ivres ou agressives, une trentaine de personnes "ont été sorties du salon" depuis samedi.

"Nous ne sommes pas dans le déni. Nous avons commencé à voir l'an dernier l'alcool bon enfant devenir un peu plus dur, et nous avons pris des mesures", rapporte Arnaud Lemoine, directeur du Centre national des expositions et concours agricoles (Ceneca), à l'origine de la manifestation. Le nombre d'agents de sécurité "a pratiquement doublé par rapport à l'an dernier" et les stands vendant bières ou liqueurs ont été invités à ne pas offrir de verre de dégustation. De même, les bouteilles de vin doivent être vendues fermées et ne peuvent être débouchées sur place.

"Ce salon est une fête populaire, familiale, et doit le rester. On n'est pas un festival", souligne Arnaud Lemoine. Pour aider, des "désoiffeurs", équipés de gourdes d'eau, sillonnent le salon, et le Ceneca va mettre, samedi, des éthylotests à disposition. Des exposants redoutent une aggravation de la situation ce week-end.