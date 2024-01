Reportage "J'espère que je verrai des résultats" : dans les salles de sport, les nouveaux inscrits veulent respecter leurs bonnes résolutions

Tapis de course, vélo elliptique ou soulevé d'haltères : ils sont une petite trentaine à transpirer sur les machines. Il y a des d'initiés mais aussi quelques nouvelles têtes. En ce début du mois de janvier, comme à chaque nouvelle année, de nombreux Français se ruent dans les salles de sport. Franceinfo a rencontré des nouveaux abonnés dans une salle parisienne qui enregistre, en janvier, trois fois plus d'inscriptions qu'en décembre.

"Ça fait deux semaines que je me suis inscrite, témoigne Zineb, 19 ans, en legging et brassière de sport noir. On va dire que c'est un nouveau changement, une nouvelle année, une nouvelle dynamique. Je me donne un objectif de six mois, tous les jours à part le dimanche". Son amie Yakout, elle, vient se remettre sérieusement au sport. "Je veux perdre du poids, dit-elle. J'espère que dans un ou deux mois, je verrai des résultats."

"Quand on n'a pas envie, on se force à bouger"

Perdre du poids ou se tonifier avant l'été, c'est souvent l'objectif des nouveaux arrivants en salle. Mais si janvier est le mois où il y a le plus de nouveaux inscrits, il faut garder la motivation tout le long. "Quand les personnes s'inscrivent, ils viennent à fond comme si leur vie en dépendait. Et en fait, ils se cassent et commencent à avoir des grosses courbatures tout de suite, analyse Tariq, responsable de la salle Keep Cool du 16e arrondissement de Paris. Derrière, ça crée une baisse de motivation."

Face aux risques de voir ces nouveaux arrivants ne plus revenir, les salles ont mis en place des séances de coaching personnalisé et des sessions de groupe. René, 93 ans et qui se rend tous les jours à la salle, délivre également des encouragements aux autres adhérents. "Quand on n'a pas envie, on se force à bouger, à ne pas rester sur le canapé", conseille le retraité.

Dans une salle de sport à Paris, en janvier 2023. (SALOME MARTIN / RADIOFRANCE)

Mais même si certains abandonnent leurs bonnes résolutions, tout n'est pas perdu pour autant. "Je me suis déjà inscrite dans plein de salles de sport et à chaque fois je perdais la motivation", raconte Jade, 28 ans. Elle s'est inscrite avec sa collègue Julie, en pleine séance de sport. "Alors ça s'appelle le 'kick back'. C'est vraiment l'action de mettre un coup de pied en arrière pour travailler le fessier", explique-t-elle. Après janvier, les mois avec le plus de nouvelles inscriptions sont ceux de la rentrée, septembre et octobre. À eux trois, ils représentent 40% des adhésions annuelles.