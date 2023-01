Loisirs : les salles de sport connaissent une fréquentation record

Avec les bonnes résolutions, au mois de janvier, les salles de sport enregistrent trois fois plus d'inscriptions qu'en temps normal. Des nouveaux sportifs qui souvent finissent par renoncer.

C’est presque devenu une tradition. Après les fêtes, l’inscription à la salle de sport fait partie des bonnes résolutions de janvier. "J’ai tendance à prendre un peu de poids quand je m’arrête et le sport me fait du bien justement pour permettre de vivre un peu mieux à côté", explique un sportif. Une famille a décidé de s’inscrire ensemble pour transpirer. Les salles de sport enregistrent chaque année en janvier une fréquentation record.



Des résolutions qui ne durent pas



Dans un établissement situé en Saône-et-Loire, les inscriptions ont été multipliées par trois. "Au mois de décembre, on s’aperçoit qu’on fait des jours à maximum 180 personnes et que là d'ores et déjà sur le mois de janvier, on est à 230 personnes en passage jour", détaille Sébastien Grimaldi, gérant de salle de sport. Mais les résolutions sont souvent éphémères. Une salle de sport située à Illzach (Haut-Rhin) inclut ainsi un suivi afin de ne pas perdre les nouveaux sportifs.