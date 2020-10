Vacances de la Toussaint : l'Auvergne tire son épingle du jeu

Pierre Lefèvbre et sa famille ont attendu le dernier moment pour réserver leur séjour en Auvergne. "Venant d'Île-de-France, on avait envie de respirer ailleurs et peut-être se sentir un peu moins proches des autres", explique-t-il. Dans leur hôtel, la réception refuse les réservations les unes après les autres. L'établissement affiche complet pour les deux prochaines semaines. "Pour l'instant, on n'a pas de couvre-feu. On a l'impression qu'on est le poumon de la France, qu'on vient respirer chez nous, en fait", explique Sylvie Ligoux, la directrice de l'hôtel.

Entre 10 et 40% d'augmentation de la fréquentation

À l'instar de l'été dernier, le territoire demeure un pays de cocagne lorsqu'il s'agit de quitter des zones en alerte maximale. "Le couvre-feu, des fois c'est un peu dur, surtout pour des personnes qui ont besoin de sortir et de travailler", affirme un touriste. Ce nouvel engouement se mesure à l'office du tourisme du Mont-Dore. "La fréquentation des bureaux d'accueil du Sancy est entre +10 et +40% pour ce début de vacances. C'est une bonne nouvelle", estime Marie-Hélène Guitard, la directrice de l'office.