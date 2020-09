VIDEO. "Il y a une grande différence entre être contre le voile et s'attaquer à une femme voilée", estime Leïla Slimani

"Je trouve ça lamentable, indigne, déloyal." Invitée dimanche 20 septembre sur le plateau de l'émission "C Politique" de France 5, l'écrivaine Leïla Slimani a vivement réagi à la polémique lancée par des députés LR et LREM à l'Assemblée nationale. Ces derniers avaient quitté une audition parce qu'ils refusaient d'entendre une syndicaliste étudiante voilée, Maryam Pougetoux, représentante de l'Unef.

Moi, on ne m'a pas dit que la démocratie, c'est d'humilier les gens, de les mépriser, de les réifier, de regarder quelqu'un et de lui dire 'je ne te reconnais pas comme un citoyen'. Leïla Slimani dans "C Politique"

"On peut être contre le voile, ça je le comprends, chacun a le droit d'avoir les opinions qu'il a. Mais il y a une grande différence entre être contre le voile et s'attaquer à une femme voilée. Parce que faire ça, c'est exactement faire la même chose que des gens qui s'attaquent à une femme en cheveux en lui disant qu'elle est une prostituée. C'est réifier la femme et la réduire à ce qu'elle ou elle n'a pas sur la tête", a dénoncé la romancière, lauréate du prix Goncourt en 2016 pour son livre Chanson douce.