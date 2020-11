VIDEO. Faut-il suspendre l'immigration en France ? "Il faut enfin qu'on pose ce sujet à plat", suggère Christian Jacob

Nicolas Sarkozy a proposé un moratoire sur l'immigration proposant de suspendre un temps les entrées en France. "Il faut enfin qu'on pose ce sujet à plat", a approuvé Christian Jacob, président du parti Les Républicains, jeudi 19 novembre sur franceinfo, car "depuis trois ans, on est totalement hors contrôle sur l'immigration". Il n'exclut pas l'idée de ce moratoire : "On bloque tout pendant trois mois, de façon à reprendre la main sur ce sujet", a-t-il proposé.

Pour le patron de la droite, il faut travailler "tout d'abord sur les expulsions" : selon lui, "85% des OQTF (obligations de quitter le territoire français) ne sont pas exécutées". L'accent doit être mis sur "les gens identifiés comme radicalisés et étant soupçonnés de pouvoir un jour passer à l'acte", a-t-il ajouté. "Vous avez plus de 4 000 personnes qui sont fichées au fichier contre la radicalisation", a-t-il détaillé. "Qu'est-ce qu'ils font encore aujourd'hui sur notre territoire français? Ce sont des gens étrangers qui sont considérés comme dangereux, qui sont identifiés et ils restent sur notre territoire. On ne les expulse pas. C'est invraisemblable !", s'est agacé Christian Jacob.



Il y a un lien aujourd'hui entre une immigration hors de contrôle, qui favorise le communautarisme, et à partir du communautarisme, se nourrissent des risques terroristes. Christian Jacob, le président des LR à franceinfo

"Aujourd'hui, dire qu'il n'y a pas de lien, c'est faux. Il suffit de regarder les derniers attentats, les trois derniers attentats sont commis par des étrangers. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de lien", a-t-il conclu.