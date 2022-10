Laïcité : "Il y a des défis qui sont aujourd'hui lancés à l'école de la République", estime le directeur de l’observatoire de l’éducation à la Fondation Jean-Jaurès

"Il y a des défis qui sont aujourd'hui lancés à l'école de la République", déclare ce samedi 1er octobre sur franceinfo, Iannis Roder, professeur d’histoire-géographie en Seine-Saint-Denis, directeur de l’observatoire de l’éducation à la Fondation Jean-Jaurès et membre du Conseil des sages de la laïcité. Il réagissait aux propos du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye qui a indiqué, vendredi, "une hausse des signalements" d'atteinte à la laïcité à l'école depuis la rentrée, "en particuliers les signalements de port de vêtements", comme les "abayas, qui semblent se multiplier".

"Pourquoi est-ce que des élèves portent aujourd'hui l'abaya ?", questionne-t-il avant de répondre : "C'est par adhésion à une religion, à une croyance voire à une idéologie religieuse. Est-ce qu'il y a de la provocation ? Je ne sais pas. C'est en tout cas le résultat de ce qu'il se passe dans certains territoires et dans certains quartiers." Selon la secrétaire d'État en charge de la Citoyenneté, Sonia Backès, interrogée ce samedi sur franceinfo, les personnes qui portent ce vêtement à l'école "le font en provocation".

Des défis sur les réseaux sociaux

Pour Iannis Roder les réseaux sociaux amplifient le phénomène : "Ils forcent le trait. Sur TikTok ou Snapchat, on lance des défis aux jeunes - et notamment aux jeunes filles - afin qu'elles se montrent porteuses du voile ou d'abayas ou faisant des prières à l'intérieur des établissements scolaires. 'Prends-toi en photo et montre-nous que tu défies l'institution', ça ce sont des choses que l'on voit et que l'on trouve sur les réseaux sociaux", explique-t-il.

Le professeur se dit convaincu d'une chose : "Tous les moyens de communication sont utilisés par ceux qui veulent défier l'école de la République et qui veulent remettre en cause la loi du 15 mars 2004 [la loi - sur la question du port des signes d'appartenance religieuse - complète le corpus des règles qui garantissent le respect du principe de laïcité dans les écoles, collèges et lycées publics] et donc la circulaire du 18 mai 2004 qui met en application la loi au sein de l'école."

Faire de la pédagogie sur la laïcité

Pour le membre du Conseil des sages de la laïcité, chaque enseignant "est porteur d'un enseignement qui est, de fait, laïc et la posture et le discours de l'enseignant sont laïcs".

Il faut donc, selon lui, continuer dans ce sens et surtout faire de la pédagogie envers les élèves "parce que malheureusement beaucoup comprennent mal ce qu'est la laïcité et le vivent comme un interdit alors que la laïcité à l'école c'est tout le contraire d'un interdit, c'est justement la possibilité de l'émancipation".