Alors que le projet de loi séparatisme est débattu à l’Assemblée nationale, la question du voile fait son retour. De nombreux internautes s’insurgent du fait que ce texte « confortant le respect des principes de la République » prévoirait désormais d’interdire le voile dans l’espace public. La rumeur a pris d’autant plus d’ampleur avec le message d’une internaute, retweeté près de 19000 fois et aimé 43 000, le 5 février. « Amende à 1500€ si tu portes ton voile en public, si la loi passe. Contre 135€ si tu ne mets pas ton masque ».

En réalité, le terme « voile » n'apparaît pas dans le projet de loi. Il suffit d’aller le consulter pour s’en rendre compte. Le cabinet de Marlène Schiappa, qui porte le texte, dénonce une « fake news ». Alors, d’où vient la confusion ? Dans la suite de tweets partagés par l’internaute, elle explique que de nombreuses mesures seraient « envisagées » par la loi.

La question du voile a été abordée par les députés de droite de l’opposition, qui ont déposé une série d’amendements, proposant notamment d’interdire le voile pour les accompagnatrices de sorties scolaires ou dans les universités. Ces amendements ont été rejetés, avant même que l’internaute n’écrive son tweet. Celle-ci, depuis, a d’ailleurs supprimé son thread, et dit regretter que les gens ne l’aient pas lu en entier. De fait, les messages où elle se corrigeait peu à peu en indiquant qu’il s’agissait bien de mesures proposées par la droite et non du projet de loi n’ont été partagés qu’une dizaine de fois maximum, contre des milliers pour le premier message erroné.

Alors que la rumeur continue de circuler, le ministère y est aussi allé de son tweet pour dénoncer l’affaire. Avec moins de 150 partages, le démenti est encore loin d’être autant vu que la fausse information.

