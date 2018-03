Pour la première fois en 90 ans, les Irlandais ont le droit d'aller au pub le Vendredi saint

Cheers ! Après un siècle d'interdiction, la vente d'alcool dans les pubs ou les magasins est désormais autorisée en Irlande ce jour-là.

Le Vendredi saint est désormais un jour comme un autre en Irlande. En tout cas pour les amateurs d'alcool. Une réforme votée en janvier autorise les pubs du pays à ouvrir leurs portes de 10h30 à 0h30 ce jour-là. Même chose pour les magasins.

C'est une vraie révolution au pays de la Guinness. Car jusque-là, une loi appelée "Intoxicating Liquor Act" et votée en 1927, interdisait la vente d'alcool trois jours par an : lors du Vendredi saint, de Noël et de la Saint-Patrick. A ce jour, seul Noël reste sans alcool, puisque l'interdiction concernant la Saint-Patrick a été levée en 1960. Forcément, certains internautes ont marqué le coup sur Twitter, vendredi 30 mars.

Atheist Ireland is now starting our first ever Good Friday Atheists in the Pub session. We’re upstairs in the Hairy Lemon on Stephens Street in Dublin. Come and join us for an evening of legalised normality! pic.twitter.com/YxfYpbDLGL — Michael Nugent (@micknugent) 30 mars 2018

“The ghost of Roger Casement is beating at the door” #WBYeats #GoodFriday Agreement: A pint of plain and (toasted) ham sandwich in a pub (@geoffscafebar #Waterford) today (30th March, 2018) in the Republic of #Ireland pic.twitter.com/uPHUkQjCIh — FiachraÓCéilleachair (@FiachraOCr) 30 mars 2018

Les seules exceptions à l'interdiction concernaient jusque-là les hôtels, les trains et les ferries dans lesquels la vente d'alcool était autorisée le jour même. Résultat : des Irlandais et des touristes achetaient des tickets de transport... pour contourner la loi.

Lors de la présentation de la loi, le secrétaire d'Etat à la Justice et à l'Egalité, David Stanton, avait souligné que "le changement démographique et la plus grande diversité de la population a mené à une diminution de la pratique religieuse" dans ce pays fortement imprégné de culture catholique. Il avait aussi constaté que le poids du tourisme avait augmenté dans l'économie irlandaise, notamment à Pâques.