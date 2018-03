VIDEO. Regardez le documentaire "Pédophilie, un silence de cathédrale"

Enfants, ils ont été abusés par un prêtre pédophile. Aujourd'hui, ils n'hésitent plus à témoigner à visage découvert pour raconter leur calvaire et dénoncer les silences de l'église. C'est le propos du documentaire réalisé par Richard Puech, Pédophilie, un silence de cathédrale, diffusé mercredi 21 mars à 20h55 sur France 3 et sur franceinfo.fr.

David, Olivier, Audrey, Claudine ou Patrick viennent de partout en France. Tous affirment avoir été abusés par un prêtre pédophile, quand ils avaient entre 8 et 12 ans. Un traumatisme qui les accompagne toute leur vie et qu'ils ont tu jusqu'à présent. S'ils brisent le silence aujourd'hui, c'est grâce à François Devaux, Alexandre Hezez et Bertrand Virieux, trois pères de familles lyonnais qui, dans les années 1980-1990, ont fait partie du groupe de scouts créé par le père Preynat à Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône) et ont subi ses assauts.

Ces lanceurs d'alerte, à l'initiative de l'association La Parole libérée, ont réveillé des centaines de victimes, partout sur le territoire. Ils se battent aujourd'hui encore pour faire juger leur prédateur et tous ceux qui l'ont protégé, jusqu'aux plus hauts responsables du clergé.

Le documentaire sera suivi d’un débat animé par Carole Gaessler, sur le thème "Prêtres pédophiles : et maintenant que fait l’église ?"