Pédophilie dans l'Eglise : le cardinal George Pell, ancien numéro 3 du Vatican, acquitté en Australie

La Haute cour de justice australienne a annulé, mardi, la condamnation de George Pell à six années de réclusion.

Il a été l'un des prélats les plus puissants du Vatican. Le cardinal George Pell est sorti de la prison australienne où il était détenu depuis un an, mardi 7 avril, dans la foulée de son acquittement par la plus haute juridiction du pays dans une retentissante affaire de pédophilie.

L'ex-secrétaire à l'Economie du Saint-Siège, âgé de 78 ans, avait été condamné, en mars 2019, à six ans d'incarcération pour viol et agressions sexuelles sur deux enfants de choeur, en 1996 et 1997, dans la cathédrale Saint-Patrick de Melbourne, dont il était l'archevêque.

Sa condamnation, confirmée en appel en août, a été finalement cassée, mardi, par la Haute Cour d'Australie qui l'a acquitté de cinq chefs d'accusation de violences sexuelles, au bénéfice du doute. George Pell, qui a toujours clamé son innocence, a réagi dans un communiqué, affirmant que cet arrêt permettait de réparer "une grave injustice".

Pas d'enquête interne au Vatican

Si elle solde le volet pénal d'une affaire très ancienne, cette décision ne libère pas le cardinal du risque de poursuites au civil. Le père d'un des deux enfants de choeur, qui est décédé en 2014 d'une overdose sans jamais avoir fait état d'une éventuelle agression, projette en effet de lancer des demandes de dédommagements. L'affaire opposait donc le deuxième enfant de choeur à George Pell, un homme qui a participé à l'élection de deux papes, qui a été un des proches conseillers du pape François et qui a même été impliqué dans la réponse de l'Eglise face aux scandales de pédophilie. Le procès tournait donc essentiellement autour de la crédibilité du témoignage du plaignant.

L'ancien argentier du Vatican reste prêtre mais son futur rôle dans l'Eglise est des plus incertains. Il a l'an passé été discrètement écarté des plus hautes instances de l'Eglise. Le Saint-Siège n'a en revanche toujours pas ouvert d'enquête interne.