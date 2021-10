Pédocriminalité dans l’Église : le témoignage bouleversant d'un homme violé par un prêtre

Aujourd'hui âgé de 40 ans, Arnaud Gallais a voulu effacer toute trace de son passé. Devant son école primaire, des souvenirs lui reviennent. "J'ai souvent du mal à me rappeler de mon enfance, mais là, je me souviens du préau où on jouait à la paume", se remémore-t-il difficilement. De l'âge de 8 à 11 ans, Arnaud Gallet accuse son oncle et prêtre de l'avoir violé. Cet oncle partageait la chambre d'Arnaud lorsqu'il était enfant.



"Il présentait ça comme une découverte de mon corps "

Visiblement encore très affecté, Arnaud Gallais se souvient comment son grand-oncle dissimulait son crime. "Il présentait ça comme une découverte de mon corps. Très rapidement, de cette découverte du corps (...) ça déviait à une agression sexuelle et à un viol", confie-t-il. L'auteur des faits est décédé, toutefois, le frère du prête à reconnu les faits à travers une lettre à mots couverts. "J'ai été vraiment peiné d'apprendre que Rémy, mon frère, t'avait causé du tort dont tu souffres encore maintenant. Alors je te demande pardon du fond du cœur", lit-il tristement. La commission Sauvé a signalé les faits au Parquet afin d'établir d'éventuelles complicités à l'époque.