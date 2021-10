DIRECT. Pédocriminalité dans l'Eglise : le rapport Sauvé estime à au moins 330 000 mineurs le nombre de victimes depuis 1950

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #PEDOCRIMINALITE

: 60% des hommes et femmes ayant subi des violences sexuelles pendant leur enfance connaissent des perturbations "fortes ou très fortes dans leur vie affective ou sexuelle", avance Jean-Marc Sauvé. Et "48% des victimes connaissent toujours des perturbations fortes ou très fortes", précise-t-il.

: "Les abus commis par des clercs et des religieux concernent massivement des enfants de sexe masculin, des garçons, qui représentent près de 80% des victimes, avec une concentration entre 10 et 13 ans. La part des filles étant de 20% et répartie de manière plus égale entre tranches d'âge", explique Jean-Marc Sauvé. En revanche, dans le reste de la société, les filles sont largement victimes de violences sexuelles, elles représentent une part de 75%.

: Entre 2900 et 3200 (2,5-2,8%) des clercs et des religieux hommes sont visés par ces accusations. "Il n'est pas possible d'identifier avec certitude la totalité des religieux et prêtres abuseurs", éclaire Jean-Marc Sauvé. "Mais ce taux peut se comparer aux taux étrangers. Le taux français se situe dans le bas de la fourchette", ajoute-t-il.

: Ce nombre grimpe à "330 000" si sont pris en compte les agressions par les laïcs, précise Jean-Marc Sauvé.

: "216 000 personnes (estimation à +-50 000) ont été sexuellement agressés pendant leur minorité par des clercs ou des religieux depuis 1950", assure Jean-Marc Sauvé.

: Selon Jean-Marc Sauvé, 5,5 millions de personnes en France ont subi des violences avant leurs 18 ans.

: "Ce sont les paroles des victimes qui servent de fil conducteur au rapport de la commission", rappelle Jean-Marc Sauvé. "C'est grâce aux victimes que ce rapport a été conçu", assure-t-il. "Elles ont pris sur elles pour dire ce qui leur était arrivée, sans leur parole, notre société serait dans l'ignorance ou dans le déni de ce qui se serait passé", ajoute le président de la commission.

: Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, reprend la parole. "On ne peut comprendre le réel si on n'est pas capable de comprendre ce que les victimes ont vécu", assure-t-il.

: "Je n’ai toutefois aucun doute sur ce qu’il va révéler. Je le sais, c’est de l’enfer dont vous revenez, vous membres de la commission. Vous avez exploré les détails les plus sombres et les plus abjects que l’homme sait parfois engendrer dans sa névrose. C’est bien dans les méandres est plus insupportables que vous êtes descendus si bas. Dans ce qui ressemble à une fosse commune des âmes déchiquetées de l’Eglise", a déclaré François Devaux.

: "Il y a eu des crimes et des délits atroces... Il y a eu la trahison de la confiance de la morale, de l'enfant, de l'innocence, de l'Evangile... Il y a eu la lâcheté, la faiblesse, la dissimulation... ", a énuméré François Devaux.

: "Vous devez payer pour tous ces crimes."





"Il faut refonder le système dans une proportion considérable", estime François Devaux. Le fondateur de l'association La Parole libérée livre une diatribe contre les autorités ecclésiastiques.

: "Le pape est aux abonnés absents, préférant protéger ceux qui ont contribué à cette mécanique plutôt que les victimes. Sa conscience, celle du pape, est pleine et entière. Grâce à la création de ces différentes commissions à travers le monde, l’ONU et la Commission européenne elles-mêmes peinent à obtenir des réponses sérieuses", déclare François Devaux, fondateur de l’association La Parole libérée.

: "Je n’ai aucun doute sur ce que le rapport va révéler. Je le sais, c’est de l’enfer dont vous revenez, vous, membres de la commission. Vous avez exploré les détails les plus sombres et les plus abjects que l’homme sait parfois engendrer dans sa névrose. C’est bien dans les méandres les plus insupportables que vous êtes descendus si bas. Dans ce qui ressemble à une fosse commune des âmes déchiquetées de l’Eglise", assure François Devaux, fondateur de l'association La Parole libérée.

: François Devaux, fondateur de l’association La Parole libérée, a pris la parole à l'occasion de la conférence de presse de remise du rapport de la Ciase.

: "Certains mais pas tous exigent un désir de justice", assure Alice Casagrande qui relate les témoignages des victimes d'abus sexuels.

: La conférence de presse dans le cadre de la remise du rapport de la commission Sauvé débute par la prise de parole du président de la Ciase, Jean-Marc Sauvé. C'est ensuite Alice Casagrande, membre de la commission, qui prend la parole et raconte les témoignages des victimes d'abus sexuels. Suivez cette conférence de presse en direct.

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



Déflagration en vue pour l'Eglise catholique de France et au-delà : la commission Sauvé, qui enquête sur l'ampleur de la pédocriminalité entre les années 1950 et aujourd'hui, publie ses conclusions, accablantes. Voici ce que l'on sait de ce rapport qui établit qu'il y a eu "entre 2 900 et 3 200 pédocriminels" en France depuis près de 70 ans. La conférence de presse de présentation du rapport est à suivre en direct sur YouTube à partir de 9 heures.





• Les alariés sont appelés à faire grève et à manifester dans toute la France, pour exiger des "réponses urgentes", notamment sur la question des salaires, et remettre les questions sociales au cœur du débat. Quelque 200 points de rassemblements sont prévus partout dans le pays, selon Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT. Voici ce qu'il faut attendre de cette journée de grève.





Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, ont subi une panne sans précédent lundi soir. Après plus de longues heures d'inaccessibilité, les sites fonctionnent à nouveau.





Kylian Mbappé se livre, dans L'Equipe, sur son été agité par les rumeurs de départ, l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et l’Euro raté des Bleus. L'attaquant assure qu'il "ne discute plus d'une prolongation" avec le PSG.









: "Nous accepterions qu'elle accepte sa responsabilité pleine et civile. On ne parle pas de geste financier mais d'indemnisation. D'autres Eglises l'ont fait, comme en Allemagne, en Belgique, ou en Suisse. Je crois que l'Eglise de France est au même rang. Donc on attend qu'elle fasse ce pas en avant."



La publication du rapport Sauvé est "un moment historique et fondateur pour toutes les victimes", a déclaré sur franceinfo Olivier Savignac, cofondateur de Parler et revivre, une association qui recueille la parole de victimes de violences sexuelles, notamment dans l'Eglise.

: Pendant les treize premières années de sa vie, Nanou et sa sœur ont été victimes d'abus commis par des prêtres. La commission Sauvé a recueilli son témoignage.











: Alors que la commission Sauvé rend son rapport, l'Eglise catholique veut travailler sur la prévention des futurs prêtres mais également sur le traitement médical et psychologique des ecclésiastiques pédocriminels, pour éviter de nouveaux abus. Onze de ces hommes d'Eglise (dix prêtres et un diacre) condamnés ont été auditionnés par la commission Sauvé. Seul trait commun à la plupart d'entre eux : le déni ou la minimisation des faits.

: C'est l'heure de la revue de presse. La publication du rapport de la commission Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Eglise catholique en France prend une large place. Libération, Le Télégramme, Le Dauphine Libéré et Les Dernières Nouvelles d'Alsace consacrent leur une à ce sujet.

















: On ouvre avec le point sur l'actualité.



Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, les deux réseaux sociaux et les deux messageries du géant californien, ont subi une panne sans précédent lundi soir. Après plus de longues heures d'inaccessibilité, les sites fonctionnent à nouveau.



Déflagration en vue pour l'Eglise catholique de France et au-delà : la commission Sauvé, qui enquête sur l'ampleur de la pédocriminalité entre les années 1950 et aujourd'hui, publie ses conclusions, accablantes. Voici ce que l'on sait de ce rapport qui établit qu'il y a eu "entre 2 900 et 3 200 pédocriminels" en France depuis près de 70 ans.



• Les alariés sont appelés à faire grève et à manifester dans toute la France, pour exiger des "réponses urgentes", notamment sur la question des salaires, et remettre les questions sociales au cœur du débat. Quelque 200 points de rassemblements sont prévus partout dans le pays, selon Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT.



Quelques heures après la fin de la vigilance rouge "pluie-inondation" dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille, l'alerte orange a été levée dans le Sud-Est et en Haute-Corse. Plus aucun département n'est en alerte.





Plusieurs pays et dirigeants rejettent les révélations d'une vaste enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (Icij) mettant en cause plusieurs centaines de responsables politiques et leurs proches pour avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore.