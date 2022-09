Info franceinfo Pédocriminalité dans l'Église : une quarantaine de victimes ont été indemnisées, un an après le rapport Sauvé

Près d'un an après la publication du rapport Sauvé sur l'ampleur de la pédocriminalité dans l'Église catholique, une quarantaine de victimes ont effectivement touché une réparation financière, selon les informations de franceinfo. Elles vont jusqu'à 60 000 euros. Le montant moyen des réparations financières versées par l'intermédiaire de la CRR est de 32 000 euros.



Les deux instances en charge de la reconnaissance et de la réparation des actes pédocriminels au sein de l'Église catholique ont reçu près de 1 500 demandes. Plus d'un millier ont été traitées par l'Inirr (Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation), qui s'occupe des victimes relevant des diocèses. La CRR (Commission Reconnaissance et Réparation), chargée des victimes au sein des congrégations religieuses, a reçu pour sa part 500 demandes. Sur ces 1 500 demandes, une centaine ont abouti à une décision de reconnaissance des violences sexuelles subies. Dans près des deux tiers de ces cas, cette reconnaissance s'accompagne de réparations financières.

Une quarantaine de réparations ont ainsi été accordées par l'Inirr et 22 par l'intermédiaire de la CRR. Toutes ces indemnisations n'ont pas encore été effectivement versées. Le fonds Selam (fonds de Solidarité et de lutte contre les agressions sexuelles sur mineurs), alimenté par les diocèses, a versé 25 indemnisations sur la quarantaine décidée par l'Inirr. Les congrégations religieuses ont quant à elles versé 15 indemnisations, sur les 22 accordées par l'intermédiaire de la CRR.