Pakistan : une bombe dans une école coranique fait au moins 4 morts et 34 blessés à Peshawar

Le bilan provisoire est déjà lourd. Au moins quatre personnes sont mortes et 34 ont été blessés par l'explosion d'une bombe mardi 27 octobre dans une madrassa de Peshawar, la capitale du Nord-Ouest pakistanais, ont indiqué des sources policières.

Un journaliste local fait état de 19 enfants parmi les blessés dont 15 transportés à l'hôpital le plus proche.

#Peshawar Explosion: First visuals indicate blast took place inside the Madrassa. 19 children injured. 15 taken to Lady Reading Hospital. pic.twitter.com/hFwqbLfQe2