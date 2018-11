VIDEO. Dans les coulisses de la première église de heavy metal des États-Unis

Vous voici dans la première église de heavy metal des États-Unis. Sa particularité ? La First Heavy Metal Church of Christ veut révolutionner le christianisme aux États-Unis.

"Je savais que Dieu voulait que je crée cette église. Il voulait que je crée une église pour tous les gens qui habituellement ne viendraient pas. Pour tous ceux qui ne mettraient jamais les pieds dans une église traditionnelle ou dans un environnement ecclésiastique", explique Brian Smith, le pasteur à l’origine du projet. En effet, pendant des années, il a été victime de menaces. À l’Église, on lui dit notamment qu’il peut "aller brûler en enfer".

"Venez comme vous êtes"

Brian Smith a donc voulu faire passer un message. "Mon premier message était de dire : 'Venez comme vous êtes'", souligne le pasteur. Ainsi dans cette église, on joue du rock et le code vestimentaire est informel pour que les sermons soient accessibles à tous. "Un style très éloigné de la tradition (…) on retrouve des têtes de mort, des ailes, des croix de Malte. On essaye de casser les codes." Brian Smith insiste également sur un autre point. Il ne veut pas que ses fidèles se sentent "rabaissés". Il veille donc à avoir une tenue vestimentaire neutre. "Je ne veux pas qu’ils se sentent rabaissés ou inférieurs parce que tout le monde est bien sapé", lance le jeune pasteur.

Une baisse de la fréquentation des églises

La fréquentation des églises aux États-Unis diminue de génération en génération : 36 % des millennials ne sont pas pratiquants. C’est pour cette raison que Brian Smith espère attirer une autre population, celle qui a "peut-être fait la fête" la veille d’une messe, celle qui aime le hard rock.

Cette église n’a dès lors rien de traditionnel mais l’Evangile reste le même. "On n’ajoute et on n’enlève rien de ce qui est déjà dans la Bible. On prêche la saine doctrine", commente Brian Smith.