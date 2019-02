Décathlon : une tenue qui fait polémique

C'est un voile sportif qui couvre les cheveux et la nuque à destination des femmes musulmanes qui pratiquent la course à pied. Un hijab qui doit être commercialisé prochainement en France. Cette annonce suscite la polémique. Devant un magasin de l'enseigne mardi 26 février au matin, les clients étaient plutôt partagés sur la vente de ce voile. "Les femmes font ce qu'elles veulent, parce que si elles ne le mettent pas elles ne font pas de sport", déclare une personne. Une autre estime que "c'est purement commercial, le sport n'a rien à voir là-dedans, il faut qu'ils vendent".

Déjà en vente au Maroc

Cibles des critiques, les responsables de Décathlon assument. Ils souhaitent "rendre le plaisir et les bienfaits de cette pratique accessibles au plus grand nombre (...)". Le produit est déjà en vente au Maroc, et la marque entend le mettre à disposition dans tous les pays. D'autres marques se sont déjà lancées dans le voile spécifique pour faire du sport.

