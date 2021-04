Israël : un pèlerinage religieux tourne au drame

Plusieurs milliers de personnes participaient à un rassemblement religieux en Israël, le plus grand organisé depuis le début de la crise sanitaire. Les ambulances défilent. Des centaines de pèlerins juifs orthodoxes veulent sortir d'un couloir étroit, sans succès. Il n'y a pas encore pas d'explications claires sur les raisons de ce mouvement de panique. Certains tombent ou sont piétinés contre des barrières. Un drame survenu durant la fête juive de Lag Baomer.



Plus de dix fois de pèlerins de trop

"Il y avait des cris horribles de personnes disant qu'elles ne pouvaient plus respirer", explique un jeune homme hospitalisé. On dénombre pour le moment 44 morts et au moins 150 blessés. 10 000 personnes étaient autorisées sur ce site, mais elles étaient 30 000, voir 100 000 selon la presse locale. Le Premier ministre Benjamin Netanhyaou a déclaré un jour de deuil national, le dimanche 2 mai.