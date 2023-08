Reportage "C'est la star, l'idole de tout le monde !": les jeunes du monde entier à la rencontre du pape François pour le dernier jour des JMJ

Le pape François présidait samedi la veillée des Journées mondiales de la jeunesse, qui réunit tout le week-end à Lisbonne quelque 500 000 jeunes catholiques venus des quatre coins du monde.

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) se terminent dimanche 6 août à Lisbonne, au Portugal. Le pape François doit présider dans la matinée la messe finale qui clôture cet évènement qui a rassemblé 1,5 million de croyants lors d'une veillée samedi soir dans un parc de la capitale portugaise.

>> Journées mondiales de la Jeunesse : qui sont les jeunes pèlerins français ?

Pendant toutes ces JMJ, le pape a pris son temps dans les bains de foule, échangeant bénédictions et sourires avec des jeunes qui disent avoir senti une énergie se dégageant de cet homme de 86 ans. Comme Bianca, seize ans seulement, venue de Istres.

"C'est la star, c'est l'idole de tout le monde. C'est incroyable la différence d'âge qu'il y a mais cela m'a donné des frissons quand même. Sa présence nous faisait du bien!" Bianca à franceinfo

En fait, le pape François est comme un guide, estime Éléonore, 19 ans : "Il reste vraiment, comme on dit, dans le coup ! On est jeunes et du coup, il va y avoir beaucoup de choses dans notre vie et j'aimerais bien qu'il nous rassure, qu'il nous dise qu'on sera toujours accompagnés..."

Les deux Françaises espèrent bien revoir le pape à Marseille fin septembre. Mais avant, Dany, de Boston, aux États-Unis, attend avec impatience un dernier discours universaliste :

"J'espère qu'il va parler de l'unité de l'Église. On est un, venus ici tous ensemble pour diffuser sa parole. Ce sera un message incroyable qu'on va garder toute notre vie." Dany à franceinfo

La santé du pape est fragile et sa fatigue pendant certaines cérémonies n'a pas échappé à Derek, qui est inquiet. "C'est un être humain et il devient vieux, mais je crois qu'il ressent que nos prières le portent et je fais confiance en l'Église pour lui trouver, le temps venu, un digne successeur." Le pape François doit annoncer le nom du pays qui accueillera les prochaines JMJ.