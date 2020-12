Saône-et-Loire : des religieuses sortent un clip pour sauver leur couvent

Les sœurs apostoliques de Saint-Jean ont réalisé une vidéo déjà vue plus de 40 000 fois sur Internet. Le but est d’attirer l’attention sur un appel aux dons pour aménager leur prieuré. Les sœurs, en sandales, dansent énergiquement dans leur couvent. La vidéo détonne avec l’image souvent terne des femmes d’Église. "Le Seigneur ne veut pas des femmes aigries, austères ou tristes. Mais c’est d’être des vivantes. Dans ce clip, ce qui me plaît beaucoup, c’est de dire que le Seigneur veut faire de nous des femmes vivantes", explique Sœur Marie-Marthe.

Mise en place d’un ascenseur

Vivantes, ces femmes le sont bien. Pour s’en rendre compte, il suffit de regarder le making-of du clip. Entre pirouettes et chutes involontaires, les éclats de rire sont nombreux. "On était éclatées de rire du début à la fin", s’amuse Sœur Jean-Gabriel. L’objectif du clip est de faire la promotion d’un appel aux dons qu’elles ont lancé pour leur prieuré. 32 sœurs y résident. Elles souhaitent également installer un ascenseur et aménager la chapelle pour permettre aux plus âgées d’entre elles de finir leur vie au couvent.

