Refus d'obtempérer : un phénomène moins fréquent mais de plus en plus violent

Si les refus d'obtempérer ont diminué de 5% entre 2016 et 2023, les policiers témoignent d'une plus grande violence dans les agressions qu'ils subissent.

Le ministère de l'Intérieur affirme qu'un refus d'obtempérer se produit toutes les 20 minutes en France. Les contrôles de police sur la voie publique tournent parfois au drame. Le phénomène a néanmoins diminué de 5% entre 2016 et 2023. Certains d'entre eux demeurent violents, avec des blessures corporelles parfois graves. En 2016, 3 800 faits violents avaient été recensés, contre 4 900 en 2023, toujours selon les chiffres du ministère.

Un précédent à Paris il y a quelques mois

Il y a quelques mois, à Paris, un officier de la brigade anti-criminalité est intervenu avec un collègue sur un vol avec effraction. Les cambrioleurs ont alors foncé sur les agents. "Au moment où on arrive et où on essaye de ceinturer le véhicule, on a une personne qui démarre, et tout de suite, qui passe la première et va directement percuter mon collègue", affirme Fabien Bogais, du syndicat Alliance Police nationale Paris. Il dit avoir été "contraint d'ouvrir le feu" pour protéger son collègue. Le tir a atteint le véhicule sans blesser les occupants, qui ont fui.