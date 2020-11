"Sale macaroni" : l'élue "insoumise" Manon Aubry reconnaît qu'il s'agit d'une "insulte raciste" après avoir défendu le contraire

Elle rétropédale mais ne s'excuse pas. L'eurodéputée de La France insoumise Manon Aubry a reconnu, dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 novembre, que l'expression "sale macaroni" constituait bien "une insulte raciste dont sont victimes les immigrés italiens". Quelques heures plus tôt, elle avait pourtant défendu le contraire sur le plateau de franceinfo, suscitant des réactions outrées parmi les invités et journalistes qui débattaient notamment du racisme dans la police.

Manon Aubry réagissait à des propos de Florence Portelli, vice-présidente du conseil régional d'Île-de-France et membre du parti de droite Libres, qui disait avoir déjà été traitée de "sale blanche" et qui affirmait que le racisme existait "partout". "Savez-vous ce qu'est le racisme, ça me fait vomir (...) vous n'avez aucune idée de ce qu'est le racisme que [les noirs et les arabes] subissent au quotidien", lui a rétorqué l'élue "insoumise".

"Répugnant", s'indigne un élu LREM

Prise à partie, Florence Portelli a évoqué sa mère, immigrée italienne, qui "s'est fait traiter de 'sale macaroni'" à son arrivée en France. "Sale macaroni, ce n'est pas une insulte raciste ?", a demandé cette proche de Valérie Pécresse. "Non, ce n'est pas une insulte raciste", lui a répondu Manon Aubry, à la stupéfaction générale. "Evidemment que c'est déplorable et condamnable", a-t-elle ajouté, "mais ceux qui subissent au quotidien les insultes et les contrôles au faciès, ce sont des gens de couleur dans les quartiers populaires".

Ces affirmations de l'eurodéputée LFI ont suscité l'incompréhension de plusieurs politiques, comme le député LREM François Jolivet et le secrétaire national du PS Sébastien Vincini.

Choqué des propos de @ManonAubryFr, députée européenne #LFI, sur @LCI. Si, traiter quelqu’un de « Macaroni » c’est raciste. Il n’existe pas de hiérarchisation dans le racisme. Tout est répugnant. Soutien à @FloPortelli. — François Jolivet (@FJolivet36) November 27, 2020

.@ManonAubryFr ignorerais-tu l’histoire de l’immigration italienne qualifiée d’Invasion au début du siècle dernier ? Des lynchages au racisme quotidien « sale macaroni » ?

J’en ai mal au cœur.

L’ignorance et la hiérarchie des haines conduisent à la banalisation du mal. #macaroni — Sébastien Vincini (@SebVincini) November 28, 2020

Un syndicat policier minoritaire a également réagi, tout comme le communicant conservateur Samuel Lafont.

Après vos propos racistes, allez-vous appliquer vos propres recommandations et démissionner de votre mandat d'élus ? Etre exemplaire va de pair avec la fonction de député, Non ? #ManonAubry #LFI #macaroni https://t.co/nJVSONypk0 — Syndicat La Police En Avant! (@syndicat_police) November 28, 2020

L’affaire #macaroni révèle ce que pensent vraiment ces insupportables immigrationnistes. Pour eux les Blancs peuvent se faire insulter sans arrêt, ce n’est pas grave. La seule chose qui compte, comme le cite Manon Aubry, c’est ce qui concerne « les noirs et les arabes ». — Samuel Lafont (@Samuel_Lafont) November 28, 2020

Dans la nuit, Manon Aubry est revenue sur ses propos en se disant "solidaire" de toutes les personnes traitées de "sale macaroni" et de "tous ceux qui sont aujourd'hui ciblés en raison de leur origine ou couleur de peau".