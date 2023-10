Punaises de lit : comment reconnaître l'insecte public n°1 dans nos matelas ?

En cinq ans, plus d'un Français sur dix a été touché par ces insectes nuisibles selon un rapport de l'Anses.

Temps de lecture : 3 min

Elles ont envahi les habitations et le débat public. Les punaises de lit font leur grand retour chez les Français après avoir disparu dans les années 1950. Devant la recrudescence des cas et la polémique qui enfle, le gouvernement a annoncé une réunion interministérielle sur ces nuisibles, vendredi 6 octobre, et la création d'un observatoire.

Selon un rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), publié en juillet, ces insectes ont infesté plus d'un foyer français sur dix entre 2017 et 2022. Les spécialistes de la désinfection constatent, eux aussi, une hausse importante des interventions.

Une punaise visible à l'œil nu

Mais comment reconnaître l'arrivée chez soi de ces nuisibles, qui n'est pas liée à un manque d'hygiène, des autres petits insectes que l'on pourrait retrouver chez soi ? Tout d'abord leur apparence, une punaise de lit est généralement brune de forme ovale et très plate, souligne l'Assurance maladie. Comparée généralement à un pépin de pomme, elle mesure de 4 à 7 millimètres de long à l'âge adulte alors qu'une blatte dépasse allégrement les 10 mm. Elle reste donc visible à l'œil nu, rappelle BFMTV et plus facilement qu'une puce qui une forme plus longiforme.

Comment reconnaître une punaise de lit ? (STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Autre différence par rapport à une puce, elle ne saute pas. Une punaise de lit n'a pas d'ailes, contrairement aux mites. Ces dernières apparaissent donc généralement dans les cuisines pour les mites alimentaires et dans lieux de rangement, les garde-robes ou les placards pour les mites textiles. Les poux n'arrivent qu'à vivre que dans une chevelure humaine, ou tout près du cuir chevelu ou sur les cils. Quant aux punaises de lit, elles apprécient aussi les tissus mais sont en grande majorité présentes dans les matelas ou sommiers ainsi que les canapés, tapis, et rideaux, détaille le ministère de la Transition écologique.

La punaise de lit fuit la lumière et se réfugie dans des endroits sombres. On peut la retrouver donc aussi dans les fissures dans le mur, les fentes du parquet, derrière les cadres, les raccords de papier peint, les plinthes et sous les prises électriques. Elles peuvent aussi résider dans la machine à laver le linge si elles y ont été apportées par du linge contaminé et si le lavage est toujours effectué à l'eau tiède.

Des piqûres proches de celles des moustiques

En cas de doute, il faut donc inspecter principalement ces endroits avec une préférence pour le matelas et le sommier. Si de multiples petits points noirs de 1 mm en forme de nuée apparaissent il peut s'agir de déjections des punaises de lit. Des traces de sang peuvent aussi apparaître sur les draps quand on a écrasé une punaise durant la nuit car elles sont gorgées de sang.

Les punaises de lit se nourrissent en effet de sang humain. On parle de parasites hématophages. Elles peuvent piquer jusqu'à 90 fois en une nuit, rappelle l'Assurance maladie. Les piqûres de punaises de lit sont similaires à celles des moustiques, c'est-à-dire des lésions cutanées, de 5 mm à 2 cm sous forme de taches rouges en relief que l'on appelle maculopapules. Au début d'une infestation, les piqûres sont regroupées sur la peau. Puis les piqûres s'étendent partout sur la peau si on continue à vivre dans un endroit infesté. L'Assurance maladie rappelle que contrairement aux tiques ou aux moustiques, les punaises de lit ne présentent aucun risque de transmission d'un virus ou d'une bactérie.