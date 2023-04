Prison de la Talaudière : au cœur "de la pire prison de France"

Près de Saint-Etienne, la prison de la Talaudière est l’une des plus anciennes de France. Ses bâtiments vétustes et insalubres auraient dû être rasés et reconstruits il y a cinq ans, mais le projet n’a jamais vu le jour. "L’œil du 20 heures" a pu la visiter et constater que les conditions de détention des détenus peinent à s’améliorer.

Le diagnostic était posé : "La Talaudière, vous allez voir, c’est la pire prison de France", déploraient tous les responsables syndicaux des agents pénitentiaires que nous avions contacté en amont de notre visite.

Nous avons pu entrer quelques jours plus tard avec notre caméra, grâce au droit de visite de la députée de La France insoumise de la Loire, Andrée Taurinya. Une visite à l’improviste, sans en informer la direction du centre, afin de découvrir les locaux "en l’état".

Depuis sa construction en 1968, rien n’a changé, ou presque, dans le bâtiment A, le principal quartier des hommes. Un seul escalier en bois dessert les trois étages. Les murs sont cloqués par l’humidité et les infiltrations d’eau sont de plus en plus nombreuses depuis que la surtoiture s’est envolée lors d’une tempête à l’automne 2022. Elle n'est pas encore remplacée.

"Ça se dégrade d’autant plus vite que la surpopulation est importante", nous confie Lionel*, l’un des surveillants sur place. Ici, la surpopulation carcérale atteint 146,7%, c’est au-dessus de la moyenne nationale. Dans les cellules dimensionnées pour deux personnes, plusieurs détenus dorment au sol. Des pièces sombres de 9m2 où les fenêtres dysfonctionnent - quand elles n’ont parfois tout simplement plus de vitres – et bien souvent en guise de cloison pour les toilettes, un simple bout de tissu.

L’insalubrité s’invite jusque dans les douches collectives. Nous constatons des câbles électriques suspendus, à nu, au-dessus des cabines. Dans l’unité sanitaire de la prison, des excréments sont présents sur les murs. « Nous avions déjà constaté cela au même endroit, quand nous avions visité la prison en novembre dernier, avec l’Observatoire International des Prisons (OIP). Force est de déplorer que rien n’a changé depuis quatre mois. » commente Andrée Taurinya.

Des conditions que les détenus jugent difficiles, comme nous le confie un prisonnier, en quartier disciplinaire. « Pour garder un minimum d’hygiène, c’est le système D. » Il nous montre les produits qu’il a lui-même acheté ou troqué avec d’autres détenus, pour entretenir sa cellule. Là encore, des excréments aux murs, des toilettes rongées par la crasse et la rouille. « On ne reçoit jamais de kit d’hygiène hebdomadaire », assène t-il, contrairement à ce qui devrait être la règle.

Quelqu’un qui a mal à la tête, il se suicide dans une cellule comme ça ! Moi-même j’ai pensé au suicide dans une cellule comme ça, et à une époque y’avait même pas de fenêtre ! C’est le pire mitard de France ! Luis*, détenu à la prison de la Talaudière

Dans l’enceinte de la prison, certaines maladies circulent. « Lors de mon premier séjour à la Talaudière, j’avais attrapé la gale, comme d’autres prisonniers… c’est une maladie du Moyen-âge ! » raconte Samir*, qui a effectué trois peines à la Talaudière, dont la dernière s’est terminée cet hiver.

L’hiver, il fait tellement froid et humide dans les cellules, qu’on était obligés de dormir tout habillés, avec un bonnet, un peignoir par-dessus… c’est grave. En plus j’avais des plaques blanches partout sur le corps, c’était des champignons, une maladie de peau que j’ai dû attraper dans les douches ou avec l’humidité. » Samir, ancien détenu à la Talaudière.

De l’aveu même de certains surveillants, les conditions de détention et la surpopulation dégraderaient les conditions de travail. “Plus on va mettre de détenus avec des matelas au sol, plus l’état des cellules va se dégrader… c’est un phénomène qui accentue les problèmes. On se retrouve dans des situations tendues”, souffle Lionel* qui travaille ici depuis huit ans.

L’Observatoire international des prisons (OIP) a saisi le tribunal administratif de Lyon le mois dernier, pour contraindre l’administration pénitentiaire à effectuer des travaux en urgence.

Dans son référé-liberté, l'OIP interpelle :“La grande vétusté et la surpopulation importante (...) alliées à de nombreux manquements à l’hygiène et à une situation sanitaire particulièrement dégradée exposent les personnes détenues dans l’établissement à un risque pour leur santé et pour leur vie”.

A l’exception de la distribution de kits d’hygiène, l’ensemble des requêtes ont été rejetées par le juge, qui estime que les souhaits de travaux “ne sont pas fondés”. Dans son ordonnance, il qualifie même le quartier disciplinaire, ou encore les douches collectives comme étant “dans un état satisfaisant de propreté”.

L’Observatoire international des prisons conteste cette décision devant le Conseil d’Etat.

30 millions d'euros pour la réhabilitation

La fermeture de la prison de la Talaudière faisait pourtant consensus il y a 10 ans. Le ministre de la justice de l’époque, Jean Jacques Urvoas avait déclaré qu’une réhabilitation était hors de prix, et annoncé en grande pompe la reconstruction de la prison à Saint-Bonnet-les Oules, où un terrain avait été trouvé.

En 2018, le projet est finalement abandonné, face à la contestation des riverains. Faute de mieux, un plan de réhabilitation a été lancé en 2020. A ce jour, moins d’une cellule sur cinq a été rénovée. Dans le quartier des hommes, seules 44 cellules sur 209 sont équipées de douches individuelles. L’enveloppe totale pour ces travaux est de 30 millions d’euros. L’administration pénitentiaire le concède pourtant : « Pour résoudre tous les problèmes techniques et fonctionnels d’un bâtiment de 50 ans, l’enveloppe budgétaire ne sera pas suffisante. »

D’autres dénoncent même un gaspillage d’argent public, comme le père Rémi Imbert, aumônier depuis 8 ans à la prison de la Talaudière. Pour lui ces travaux ne seraient que cosmétiques. « Les millions dépensés aujourd’hui ne servent à rien, parce que le bâtiment n’en peux plus, il est même mal conçu puisqu’il n’y a qu’un seul escalier en bois pour tout relier. » Il ajoute « C’est un facteur de violence, de déshumanisation… il faut la raser, mais les politiques n’ont jamais eu le courage d’aller jusqu’au bout. On a fait passer l’intérêt du particulier devant l’intérêt général ».

Dans son local syndical de UFAP-Unsa Justice, situé en face de l'entrée de la prison, Stéphane Perrot partage cet avis. Selon lui, la prison serait si vétuste qu’elle ne permettrait plus d’assurer la sécurité des agents, ni d’empêcher les intrusions d’objets. Une palissade a bien été installée récemment pour surélever une partie des murs d’enceintes, mais il n’y a pas de filets anti-hélicoptère et les miradors sont « trop bas » pour détecter les drones qui viennent régulièrement livrer des colis dans la cour de promenade, ou aux fenêtres des détenus.

Le mirador ici, s’il est à 5 mètres de haut c’est le bout du monde. Le conducteur du drone, il peut être à 2 km de l’établissement et là ils sont pas assez haut pour les détecter. On arrive à faire des fouilles, on retrouve des choses, mais on ne sait pas ce qui passe… Il y a quelques jours on a retrouvé 5 lames de couteaux en céramique. Stéphanne Perrot, responsable UFAP-Unsa à La Talaudière

L’administration pénitentiaire se défend de toute défaillance, affirmant avoir renforcé la sécurité avec « le déploiement de clôture anti-escalade électrifiée, de projecteurs et de vidéosurveillance ». Contacté, le ministère de la Justice assure prendre « très au sérieux » la situation de la prison, et que les travaux engagés jusqu’en 2026 devraient améliorer les conditions de détention des détenus. Le ministère rappelle tout de même que « certaines détériorations sont commises par les prisonniers eux-mêmes ».

*Les prénoms ont été modifiés